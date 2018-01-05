SÜPER LİG

Mustafa Denizli'ye İran takımından teklif

Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, İran'ın Traktörsazi takımından teklif aldığını açıkladı.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Teknik Direktör Mustafa Denizli son olarak Eskişehirspor'u çalıştırmıştı.

Teknik Direktör Mustafa Denizli son olarak Eskişehirspor'u çalıştırmıştı.

Deneyimli çalıştırıcı Mustafa Denizli, kariyeriyle ilgili flaş bir demeç verdi.

Denizli, nüfusunun tamamı Türklerden oluşan Tebriz merkezli Traktörsazi'yi çalıştırması için kendisine teklifte bulunulduğunu açıkladı.

"Traktörsazi takımından hocalık teklifi aldım ve ülkede yaşanan olumsuz hadiselerin de geçici olduğunu düşünüyorum" diyen Denizli, İranlıların dış müdahale olmaksızın kendi geleceklerini şekillendireceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jesti Mustafa Denizli'yi duygulandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jesti Mustafa Denizli'yi duygulandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında spor gündemine dair önemli açıklamalarda bulunurken, Eylül ayında temeli atılan Alsancak Stadı ile ilgili de isim önerisinde bulundu."Alsancak Mustafa Denizli Stadı neden olmasın"Erdoğan, "Altay'da Mustafa Hoca semboldür. Alsancak Mustafa Denizli Stadı neden olmasın?" ifadelerini kullandı.Ben Mustafa Hoca'yı Altay'da tanıdım. Orada, sonraki dönemleri daha farklı ama ilk şöhreti orada. Doğum yeri de İzmir Çeşmeli. Yakışır. Sol ayağı tartışılmaz. Öyle bir sol ayak vardı onda. Bizim yerliler arasında kornerden gole en yakını Mustafa Hoca'ydı. Mustafa Denizli'nin gözleri dolduCumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasını yaptığı sırada TRT Spor'da canlı yayında olan Mustafa Denizli, yapılan jesti öğrenince duygu dolu anlar yaşadı. Programda gözleri dolan Denizli, "Futbol hayatımın geçtiği yer. Böyle bir şey gerçekleşirse muhteşem olur" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ifade etti. "Cumhurbaşkanımızın beni en etkileyen tarafı..."Cumhurbaşkanı Erdoğan'la belediye başkanlığı döneminden tanıdığını ifade eden Mustafa Denizli şöyle konuştu;"Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığı döneminden tanıdığım bir insan. Futbolun içinde olan bir insan. Hem sahanın içinde hem de dışarıda futbola yön verenleri yönetenleri ve özellikle de fiziki durumları çok yakından takip eden bir insan. Hem sevinç hem hüzün günlerinde telefonun bir ucunda olması, seni hatırlaması hem sevincini hem hüznünü paylaşması beni en fazla etkileyen tarafı o."Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 kere kırmızı kart gördüm

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.