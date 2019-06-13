SÜPER LİG

Mustafa Yumlu yuvaya dönüyor

Süper Lig’de gelecek sezon için kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, alt yapısından yetiştikten sonra son iki sezondur Akhisarspor forması giyen Mustafa Yumlu’ya teklif götürmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Yumlu

Mustafa Yumlu

Geçen sezon Manisa ekibinde başarılı bir sezon geçiren ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa’yı kazanan Mustafa Yumlu, geçen sezonun ilk yarısında geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon çıktığı 10 maçta 2 gol kaydetmişti.

BONSERVİSİ ELİNDE

Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan başarılı stoper ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planlayan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın da daha önce Şenol Güneş’in yardımcılığını yaptığı 2010-2011 sezonunda birlikte çalıştığı Mustafa Yumlu‘nun transferine sıcak baktığı belirtildi.

Mustafa Yumlu’nun da bordo-mavili forma altında teknik direktör Ünal Karaman’la çalışmak için fedakarlığa hazır olduğu belirtildi.

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