Naim Süleymanoğlu, Memleketi Bulgaristan’da Düzenlenen Törenle Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Mestanlı Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen anma programına, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve TİKA Başkanı Abdullah Eren de katılarak Türkiye'nin "Cep Herkülü"ne verdiği değeri gösterdi.





Devlet Desteğiyle Son Yolculuğuna Uğurlandı

Program, soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bölgede, Türkiye'nin kurumları öncülüğünde hayata geçirildi. Bu iş birliği, Türkiye'nin sadece kendi sınırları içindeki değil, tüm Balkan coğrafyasındaki tarihi ve kültürel mirasına sahip çıktığının bir göstergesi oldu. Tören, Süleymanoğlu'nun bıraktığı manevi mirasın canlı tutulması amacını taşıyor.





Bir Destanın Doğduğu Topraklarda Anma

Naim Süleymanoğlu, 1986'da Türkiye'ye ilticasıyla başlayan ve olimpiyatlarda kazandığı altın madalyalarla devam eden destansı bir hikâyenin kahramanıdır. Mestanlı'da düzenlenen bu anma töreni, onun sadece bir sporcu olarak değil, aynı zamanda Türk dünyasının birliğini temsil eden bir sembol olarak da hatırlanmasını sağlıyor. TİKA'nın organizasyondaki rolü, Türkiye'nin yurtdışındaki kültürel diplomasi faaliyetlerinin de önemli bir parçası.





Mirası Yeni Nesillere Aktarılıyor