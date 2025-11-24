NBA'de fırtına: Thunder seriye devam ediyor

NBA'de gecenin en dikkat çeken performansı, Oklahoma City Thunder'ın süper yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'dan geldi. Paycom Center'da ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 122-95 gibi farklı bir skorla deviren Thunder, galibiyet serisini 9 maça çıkararak ligin zirve takımlarından biri olduğunu kanıtladı. Lakers ise Utah deplasmanında zorlu bir galibiyet elde etti, Brandon Ingram ise 10 bin sayı barajını aştı.
NBA'de heyecan dolu gecede Oklahoma City Thunder, sezonda daha önce tek yenilgi aldığı Portland Trail Blazers karşısında adeta bir intikam maçı oynadı. Kendi sahasında rakibini 122-95 mağlup eden Thunder'da, Kanadalı süper guard Shai Gilgeous-Alexander, adını bir kez daha manşetlere yazdırdı. Yıldız oyuncu, maçı ilk üç çeyrekte attığı 37 sayı ile domine ederek takımının galibiyet serisini 9 maça taşımasında kritik rol oynadı. Genç ekibin dinamik kadrosunda yer alan Ajay Mitchell ise 8'de 8 isabet oranıyla 20 sayı kaydederek skora önemli destek verdi. Blazers cephesinde ise Jerami Grant 21 sayıyla en skorer oyuncu olsa da bu çaba, farklı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Lakers seriyi sürdürdü, Jazz direnemedi
Gecenin bir diğer merakla beklenen mücadelesinde Los Angeles Lakers, deplasmanda Utah Jazz'ı 108-106 ile zor da olsa geçmeyi başardı ve art arda 4. galibiyetini aldı. Maç boyu süren büyük çekişme, son saniyeye kadar izleyiciyi ekrana kilitledi. Lakers'ın yıldız isimlerinden Luka Doncic 33 sayı ve 11 ribauntluk 'double-double' performansı sergilerken, Austin Reaves de 22 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Veteran oyuncu LeBron James ise 17 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Jazz'da Lauri Markkanen, son çeyrekteki 12 sayısı ile takımını ayakta tutmaya çalışsa da, Keyonte George'un son saniye üç sayılık denemesinin çemberden dönmesiyle ev sahibi ekip 10. yenilgisini tatmış oldu.
Brandon Ingram tarih yazdı: 10 bin sayı sınırı aşıldı
NBA'de üst üste zaferler elde eden bir diğer takım ise Toronto Raptors oldu. Sahasında Brooklyn Nets'i 119-109 yenen Raptors, üst üste 7. galibiyetini alarak son üç yılın en uzun serisini yakaladı. Ancak gecenin asıl olayı, Raptors'ın yıldız forveti Brandon Ingram'ın kişisel kariyerinde ulaştığı önemli bir kilometre taşıydı. Ingram, kaydettiği 14 sayıyla 10.000 sayı barajını geride bıraktı. Toronto'da Scottie Barnes 17 sayıyla takımının en skoreri olurken, Brooklyn Nets'te Tyrese Martin, Michael Porter Jr. ve Noah Clowney'in toplam 73 sayılık çabası galibiyet için yeterli olmadı.