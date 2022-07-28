Ndayishimiye: Allah'a şükürler olsun

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda konuk olduğu İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı, Ndayishimiye'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Avrupa arenasında da kariyerinin ilk golünü kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun. Maçı kazandık." dedi.

Genç oyuncu, açıklamalarının tamamında, "Güçlü ve fiziksel yönleri kuvvetli bir takıma karşı oynadık. Zor bir maçtı, kolay olmadı. Emre hocamız kendimize güvenmemiz gerektiğini söyledi. Bugün de bize yakışan bir maçı geride bıraktık. Allah'a şükürler olsun." ifadelerine yer verdi.