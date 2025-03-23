New York Washington'ı devirdi

NBA'de 5 maç oynandı. Sezonun 44. galibiyetine imza atan Knicks'te Karl-Anthony Towns 31 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Mikal Bridges 27 ve OG Anunoby 23 sayılık performanslarıyla galibiyete katkıda bulundu.

Wizards'ta, Kyshawn George 15 sayı ve 10 ribaunt, Jordan Poole ise 25 sayıyla oynamasına rağmen sezonun 55. mağlubiyetini önleyemedi.