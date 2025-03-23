Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
New York Washington'ı devirdi

New York Washington'ı devirdi

10:2423/03/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Maçın en skorer ismi Mikal Bridges oldu.
Maçın en skorer ismi Mikal Bridges oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Washington Wizards'ı 122-103 mağlup ederek iki maç sonra kazandı.

NBA'de 5 maç oynandı. Sezonun 44. galibiyetine imza atan Knicks'te Karl-Anthony Towns 31 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.


Mikal Bridges 27 ve OG Anunoby 23 sayılık performanslarıyla galibiyete katkıda bulundu.


Wizards'ta, Kyshawn George 15 sayı ve 10 ribaunt, Jordan Poole ise 25 sayıyla oynamasına rağmen sezonun 55. mağlubiyetini önleyemedi.




Sonuçlar

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 115-146

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 108-114

New York Knicks-Washington Wizards: 122-103

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 124-115

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 108-103




#NBA
#New York Knicks
#Washington Wizards

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir elektrik kesintisi sorgulama: Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte Gediz elektrik kesinti listesi