Konferans Ligi 2. hafta karşılaşmasında Başakşehir deplasmanda NK Celje'ye 5-1 mağlup oldu. Temsilcimizin tek golünü 75. dakikada Dimitris Pelkas attı. Celje'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Svetlin, 30. dakikada Brnic, 34. dakikada Seşlar ve 51, 77. dakikada Kucys (2) kaydetti. Celje-Başakşehir maçının özetinehaberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi 2. hafta karşılaşmasında Slovenya ekiplerinden NK Celje ile karşı karşıya geldi.
Z'dezele Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Başakşehir 5-1 mağlup ayrıldı.
Celje'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Svetlin, 30. dakikada Brnic, 34. dakikada Seşlar ve 51, 77. dakikada Kucys (2) attı.
Başakşehir'in tek golünü 75. dakikada Dimitris Pelkas kaydetti.
Teknik direktör Çağdaş Atan 78. dakikasında hakeme itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Başakşehir puansız 34. sırada yer aldı. Celje ise puanını 3'e yükselterek 14. sıraya yükseldi.
Turuncu-lacivertliler, bir sonraki maçında Kopenhag'a konuk olacak.