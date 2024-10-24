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NK Celje - Başakşehir || Canlı izle - Canlı sonuç

NK Celje - Başakşehir || Canlı izle - Canlı sonuç

17:1924/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Başakşehir ilk galibiyetini almak istiyor.
Başakşehir ilk galibiyetini almak istiyor.

Konferans Ligi 2. hafta karşılaşmasında Başakşehir deplasmanda NK Celje ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Celje-Başakşehir maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi 2. hafta karşılaşmasında Slovenya ekiplerinden NK Celje ile karşı karşıya gelecek.


Z'dezele Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Ukrayna Federasyonu'ndan Derevinskyi düdük çalacak.


Başakşehir, lig etabında oynadığı ilk maçta sahasında Rapid Wien'e 2-1 mağlup olmuştu.


Slovenya ekibi Celje'nin teknik direktörlüğünü eski Galatasaray futbolcusu Albert Riera yapıyor.


Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Serdar Gürler maçta forma giyemeyecek.


NK CELJE - BAŞAKŞEHİR 11'LER

NK Celje: Rozman, Nieto, Nemanic, Karnicnik, Kouter, Dulca, Bobicanec, Seşlar, Matko, Edmilson

Başakşehir: Deniz Dilmen, Leo Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Crespo, Berat, Pelkas, Deniz, Figueiredo, Piatek


NK CELJE - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE

NK Celje - Başakşehir maçını canlı izlemek için

NK CELJE - BAŞAKŞEHİR CANLI SKOR


KONFERANS LİGİ 2. HAFTA SONUÇLARI


#Başakşehir
#NK Celje
#Konferans Ligi

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