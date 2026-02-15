Yeni Şafak
Nurcan Çelik gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

16:0615/02/2026, Pazar
AA
Nurcan Çelik, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Nurcan Çelik, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski futbolcularından ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Nurcan Çelik, son yolculuğuna uğurlandı.

Küçükçekmece Yeşilova Kemal Aktaş Stadı'ndaki uğurlamaya, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, milli futbolcular, Nurcan Çelik'in yakınları ve sevenleri katıldı.

Küçükçekmece Akdeniz Spor'da son olarak teknik direktörlük yapan Çelik'in takımında yer alan futbolcuları, törende göz yaşlarını tutamadı.

Nurcan Çelik'in naaşı, defnedilmek üzere memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine gönderildi.

#Galatasaray
#Nurcan Çelik
#Futbol
