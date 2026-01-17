Nurettin Açıkalın'dan Kayserisporlulara transfer müjdesi

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübün zorlu bir süreçten geçtiğini ancak bu sürecin sabır, inanç ve mücadeleyle aşıldığını vurgulayarak, "Bazen bir şehir susar ama Kayseri asla vazgeçmez. Zor günlerden geçtik, sabrettik, inandık, mücadeleden hiç kopmadık ve bugün Kayserispor için yeni bir sayfanın kapılarını açıyoruz. Transfer tahtamız açılmıştır. Ama bilin ki açılan sadece bir tahta değil, bu şehrin umududur" ifadelerini kullandı.