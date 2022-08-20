Nwakaeme transferinde yeni gelişme: İmzayı erteleyen olay

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Nwakaeme, Galatasaray'a transfer olmak üzere.
Sarı kırmızılılar için İstanbul'a gelen başarılı oyuncunun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yapacağı görüşmeyi beklediği aktarıldı. Özbek'in annesinin vefatı sebebiyle anlaşmanın geciktiği öğrenilirken tarafların kısa süre içerisinde bir araya geleceği ve transferin sonuçlanacağı ifade edildi.
- Bilindiği üzere Nwakaeme, İstanbul'da bir otelde Galatasaray'ın Ümraniyespor maçını izlerken görüntülenmiş ve bu anlar oyuncunun sarı kırmızılılarla anlaştığı şeklinde yorumlanmıştı.
Nwakaeme kaç para kazanacak?
Trabzonspor'dan 3 yıllık sözleşme istediği söylenen Nwakaeme'nin Galatasaray'dan kaç yıllık kontrat teklifi aldığı bilinmiyor. Tecrübeli futbolcuya bonuslarla birlikte 2 milyon Euro'ya yakın bir öneride bulunulduğu iddia edildi.