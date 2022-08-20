Okan Buruk'tan açıklama: "İnanamadım!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor maçından sonra konuştu. Buruk, zamana ihtiyacı olduklarını söylerken ilk yarıdaki oyunla ilgili de dikkat çekici bir yorumda bulundu.
İşte Okan Buruk'un Ümraniyespor maçından sonra yaptığı açıklamalar;
- -"Bunu söylemek istemiyorum ama zamana ihtiyacımız var, hazır olmayan oyuncular için."
- -"Havalar sıcak, nem var. Hepimiz terliyoruz. Bu oyunu biraz etkileyen bir şey."
- -"Yaptığımız hatalara bazen inanamadım, saç baş yoldum. İlk yarı bu kadar kötü oynamamıza rağmen yine de 3-4 pozisyon bulduk."