Obi Mikel VAR'ı aradı: İngiliz hakemden tartışmalı penaltı kararı

Trabzonspor-AEK maçının hakemi Michel Oliver, tartışma çıkartan bir penaltı kararına imza attı. Obi Mikel'in hamlesi sonrasında beyaz noktayı gösteren İngiliz hakeme, Nijeryalı oyuncu uzun süre itiraz etti.

Eliyle 4. hakemi gösteren Mikel, pozisyonun içeride değil, dışarıda olduğunu söyledi. Michel Oliver kararından dönmezken Mandalos, takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

Öte yandan penaltıyı yaptıran Obi Mikel, 35. dakikada oyundan alındı. Norveçli golcü, tecrübeli futbolcunun yerine dahil oldu.

Trabzonspor-AEK maçının spikeri sosyal medyada gündem oldu Trabzonspor-AEK maçında spiker Kerem Öncel, yapılan hatalara ve hakemin yönetimine tepki gösterdi. Öncel'in mücadele içerisindeki sözleri sosyal medyada da gündem haline geldi.Kerem Öncel'in maç içerisindeki sözleri;-Obi Mikel çok güçsüz gibi gözüküyor.-Mandolas, Pereira ile gerginlik yaşıyor. Hakem Oliver, Mandolas'ın elini tutuyor. Bir futbolcu hakeme müdahale edemezse hakemin de futbolcuya müdahale etmemesi gerekir. Hakemin uyarısı neden bu kadar uzun sürdü?-Mandolas, Sosa'yı düşürdü. Mandolas'ın sarı kartı var. Ama hakem Oliver başka yerlere bakıyor.-İvanildo hata yapma! (Geri pas yapacağı pozisyon öncesinde)-Yusuf nereye gidiyorsun (Topu kendi sahasına sürdüğü pozisyon için)-AEK oyuncu değişikliği yapacak. 18 numaralı futbolcunun numarası kaldırıldı ancak sahada 18 numara yok.-Soğukkanlı, büyük oyuncu. (Nwakaeme'nin attığı çalımlar sonrasında)-Yavaş hareket edelim yavaş (Maçın son dakikalarında)-Bu maç bitti artık bitti (Ekuban'ın gole giderken düşürülmesi sonrasında)Obi Mikel VAR'ı aradı: İngiliz hakemden tartışmalı penaltı kararıTrabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde