Obi Mikel VAR'ı aradı: İngiliz hakemden tartışmalı penaltı kararı

Trabzonspor-AEK maçının hakemi Michel Oliver, tartışma çıkartan bir penaltı kararına imza attı. Obi Mikel'in hamlesi sonrasında beyaz noktayı gösteren İngiliz hakeme, Nijeryalı oyuncu uzun süre itiraz etti.
Eliyle 4. hakemi gösteren Mikel, pozisyonun içeride değil, dışarıda olduğunu söyledi. Michel Oliver kararından dönmezken Mandalos, takımını 2-0 öne geçiren golü attı.
Öte yandan penaltıyı yaptıran Obi Mikel, 35. dakikada oyundan alındı. Norveçli golcü, tecrübeli futbolcunun yerine dahil oldu. Trabzonspor-AEK maçının spikeri sosyal medyada gündem oldu
Trabzonspor-AEK maçında spiker Kerem Öncel, yapılan hatalara ve hakemin yönetimine tepki gösterdi. Öncel'in mücadele içerisindeki sözleri sosyal medyada da gündem haline geldi.Kerem Öncel'in maç içerisindeki sözleri;-Obi Mikel çok güçsüz gibi gözüküyor.-Mandolas, Pereira ile gerginlik yaşıyor. Hakem Oliver, Mandolas'ın elini tutuyor. Bir futbolcu hakeme müdahale edemezse hakemin de futbolcuya müdahale etmemesi gerekir. Hakemin uyarısı neden bu kadar uzun sürdü?-Mandolas, Sosa'yı düşürdü. Mandolas'ın sarı kartı var. Ama hakem Oliver başka yerlere bakıyor.-İvanildo hata yapma! (Geri pas yapacağı pozisyon öncesinde)-Yusuf nereye gidiyorsun (Topu kendi sahasına sürdüğü pozisyon için)-AEK oyuncu değişikliği yapacak. 18 numaralı futbolcunun numarası kaldırıldı ancak sahada 18 numara yok.-Soğukkanlı, büyük oyuncu. (Nwakaeme'nin attığı çalımlar sonrasında)-Yavaş hareket edelim yavaş (Maçın son dakikalarında)-Bu maç bitti artık bitti (Ekuban'ın gole giderken düşürülmesi sonrasında)Obi Mikel VAR'ı aradı: İngiliz hakemden tartışmalı penaltı kararıTrabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1'in rövanşında sahasında konuk ettiği AEK'e 2-0 mağlup olmasına rağmen rakibini eleyerek adını gruplara yazdırdı. Maçtan dakikalar;24. dakikada savunmada Ivanildo’nun hatasında topu kapan Livaja, kaleci Uğurcan’ın üstünden meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 0-129. dakikada Obi Mikel’in ceza sahası içinde Mantalos’u düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mantalos kaleci Uğurcan’ın sağından topu filelere gönderdi. 0-238. dakikada Sosa’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban meşin yuvarlağı önüne aldı. Kaleye göndermek istediği topa kaleci Barkas müdahale ederek tehlikeyi önledi.42. dakikada Mantalos’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Vranjes’in kafa vuruşu Novak’a çarparak kornere çıktı.54'üncü dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Nwakaeme rakiplerinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı, savunmadan seken meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere gitti.59'uncu dakikada Nwakaeme'den aldığı topla birlikte sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Sörloth'un şutunda savunmadan da seken meşin yuvarlak kornere çıktı.81'inci dakikada Ekuban'dan aldığı pasla birlikte sol kanattan ceza sahası içerisine giren Nwakaeme'nin vuruşunda kaleci Barkas meşin yuvarlağı kornere çeldi.90+3'üncü dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Ekuban arkadan gelen Lopes'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem kırmızı kart ile Lopes'i oyundan ihraç etti.Abdülkadir Ömür devam edemediTrabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında sakatlık yaşayan ancak hafta içi takımla çalışan Abdülkadir Ömür, AEK karşılaşmasının 44'üncü dakikasında topu taca atarak kendini yere bıraktı. Kenara değişiklik işareti yapan Abdülkadir Ömür oyundan çıkarak yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.19 maç sonra mağlup olduSon yenilgisini 26 Şubat 2019'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor karşısında alan ve sonraki çıktığı 19 maçta yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor'un, AEK karşısında aldığı mağlubiyetle 19 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Trabzonspor, 3-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında AEK'ya 2-0 yenilmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. pic.twitter.com/DG5jqsuSmc— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Ağustos 2019
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