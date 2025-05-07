Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Oğuz Savaş aktif basketbol kariyerini noktaladı

Oğuz Savaş aktif basketbol kariyerini noktaladı

13:137/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Eski milli basketbolcu Oğuz Savaş, kariyerinde birçok başarı yaşadı.
Eski milli basketbolcu Oğuz Savaş, kariyerinde birçok başarı yaşadı.

Eski milli basketbolcu Oğuz Savaş, basketbol sahalarına Çayırova Belediyesi formasıyla veda etti.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Basketbol Ligi’nde play-off oynama başarısı gösteren ve yarı finale kadar yükselen Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor’a elendi ve sezona yarı final aşamasında veda etti. Maç sonu ise özel bir an yaşandı. Milli takım ile dünya ikinciliği elde eden ve kariyerinde birçok önemli takımda, önemli kupalar kaldıran Çayırova Belediyesi’nin kaptanı Oğuz Savaş, basketbol kariyerine son verdi. Kariyerinde Ülkerspor, Fenerbahçe, Darrüşafaka, Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji takımlarda forma giyen ve A Milli Basketbol Takımı’nın formasını da 100’den fazla maçta terleten Savaş, müsabaka sonunda salondaki taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.


Bugüne kadar 6 kez Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Türkiye Basketbol Süper Kupası ve Bahçeşehir Koleji ile 2022 yılında FIBA EuroCup şampiyonluğu yaşayan Oğuz Savaş, Fenerbahçe ve Darrüşafaka formalarıyla Euroleague’de de boy göstermişti. 2010 Dünya Kupası’nda gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam’ın önemli isimlerinden olan Savaş’ın görev aldığı son kulüp ise Çayırova Belediyesi oldu.


Konu hakkında Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’ndan yapılan açıklamada, "Bir efsanenin sahalara veda vakti. Basketbola kattığın hatıralar, sayısız zaferler ve unutulmaz bir kariyer için teşekkürler kaptan" denildi.

#Oğuz Savaş
#Basketbol
#Çayırova Belediyesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'daki 6,2'lik depremin raporu yayınlandı: "7,8'e göre hazırlanmalıyız"