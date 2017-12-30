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Oğuzhan Özyakup'un adı halı sahaya verildi

Beşiktaş'ın genç oyuncusu ve kaptanı Oğuzhan Özyakup'un adına Hollanda'nın Zaandam kentinde mini bir futbol sahası yapıldı.

Haber Merkezi IHA
Özyakup adındaki halı sahanın açılışı yapıldı.

Özyakup adındaki halı sahanın açılışı yapıldı.

Hollanda'da yapılan futbol sahasının açılışına Oğuzhan Özyakup ailesiyle birlikte katılırken, eski belediye başkanı Ruud Vreedam ve Hollanda Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aykut Torunoğulları da hazır bulundu.

Beşiktaşlı futbolcu için yapılan saha açılışına gurbetçi vatandaşların yanı sıra Zaandam'da yaşayan genç futbol adayları katılım gösterdi.

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