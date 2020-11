Okan Buruk açıkladı: UEFA oynamasına izin verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak olan Başakşehir, bu zorlu mücadele öncesi İngiltere’ye hareket etti. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk da İstanbul Havalimanı’nda müsabakaya dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Bundan sonraki geleceğimizi belirleyecek önemli karşılaşmalardan biri”

Ülke puanı ve Türk futbolunun prestiji için kazanmak istediklerini dile getiren Buruk, “İlk maçı burada oynadık Manchester United ile dönüş turuna geçtik. 3 tane daha maçımız var, birincisi Manchester United. Son kazandığımız karşılaşma grupta bizim de iddiamızın olduğunu gösterdi. İlk karşılaşmayı kaybetmiştik, üçüncü maçtaki galibiyetimiz tekrar gruptaki hem üçüncülük şansımızı hem de ilk 2’ye girme şansımızı ortaya çıkardı. Bu yolda çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Bizim için bundan sonraki geleceğimizi belirleyecek önemli karşılaşmalardan biri. Kazanmamız için birçok neden var. Birincisi tabii ki hep ülke puanını en öne koyuyoruz. Ülke puanı için, kulübümüz için, Türk futbolunun prestiji için kazanmamız gerekiyor. Onun yanında kendi başarılarımız için de kazanmamız gereken maçlardan biri. Burada hem benim hem oyuncularımın hem de Avrupa’da bundan önce bir şeyler ispat etmiş çok fazla oyuncumuz var. Ama ispat etmeye çalışan, ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde oynayan da birçok oyuncumuz var. Benim için aynı şekilde ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde yarışıyorum. Tabii ki bu maçların havası çok daha farklı oluyor. Konsantrasyon çok daha farklı” ifadelerini kullandı.

“Milli takım aralarının kulüp takımlarına çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum”

Bu sezon çok yoğun bir fikstürden geçtiklerinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, “En son Manchester galibiyeti sonrası lige dönüşte daha çok sıkıntı yaşadık. Özellikle Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçının ilk yarılarında lige konsantrasyon anlamında hazırlanmakta zorlandık. Çok yoğun bir fikstür. Bu kadar yoğun bir fikstür içinde uzun bir yolculuk yapacağız. Salı günü maç oynayıp geleceğiz ve cumartesi tekrar maç oynayacağız. Bu süreç zor bir süreç, en iyi yanı milli takım maçlarının mart ayına kadar olmaması. Milli takım aralarının kulüp takımlarına çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Şu zamanda pandemi sürecindeki fikstürün hem Türkiye ligi için çok zor olduğunu hem de UEFA’nın belirlediği fikstürün bu sene çok daha sert. Çünkü oyuncularımız çarşamba günü maç oynadı, perşembe günü döndüler. Cumartesi tekrar maça çıkmak zorunda kaldılar. Aynı şekilde milli takım için de çok zor olduğunu düşünüyorum. Şenol hoca için de çok zor bir süreç olduğunu düşünüyorum. Burada en büyük zorluğu yaşayan da futbolcular aslında. Futbolcuları robot gibi görüyoruz. Çok maç oynuyorlar, evlerine çok az gidebiliyorlar. Zaten virüs kapma endişesiyle yaşayan bir grup. Onun yanında bir de milli takıma giden oyuncu oradan ağır eleştirilerle dönebiliyor. Eleştirileri milli takım hocasına da yapabiliyoruz. Şunun da altını çizmek lazım, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Biraz daha hoşgörülü olmak zorundayız hem oyunculara hem teknik adamlara hem futbol ailesinin bütün bireylerine. Çok zorlu günler geçiriyoruz. Bu zorlu günlerin içerisinde oyuncular da robot değil, onlar da en iyisini yapmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“UEFA, Mert’e oynar izni verdi”

Manchester United mücadelesi öncesi takımdaki eksiklerden de bahseden Okan Buruk, “Mert Günok pozitif çıktı ama sonra negatif çıktı. Mert en dikkatli oyuncularımızdan biri, çift maske takar. Mert’te ilk testin pozitif olması şaşırttı ama sonra 4 test negatif çıktı. UEFA 'oynar' izni verdi. Aleksic bizle beraber değil, Mehmet Topal’ın adalesinde yırtık var, Caiçara yok, Crivelli yok. İnşallah Türkiye’yi Manchester’da da en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.