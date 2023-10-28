Okan Buruk: Hakemi beğenmedim

Kadir Sağlam - Okan Buruk
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör Okan Buruk maç sonrasında basın mensuplarını sorularını yanıtladı.
"Bu tür maçlarda rakiplerimizin daha konsantre başlayacağını biliyoruz. Bize göre daha dinlenik, daha çalışmış oluyorlar. Rakibin direnç göstereceğini biliyorduk. Daha çok bize topu verdiler. Bireysel performanslarımız daha iyi olabilirdi. Bu üretkenliği gösteremedik. Oyun boyunca önde oynamaya çalıştık. Rizespor da geçiş oyununu uygulamaya çalıştı. Sahalarında maç kaybetmediler, iyi bir Rizespor vardı. Onları da tebrik ederim. Önemli galibiyet. Üst üste 9 oldu, seriye devam etmek istiyoruz. Bir sonraki maça daha rahat çıkacağız. Dinleneceğiz ve hazırlanma şansımız olacak. Performansları yukarı çıkartmalıyız. Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız"
"Hakem Kadir Sağlam'ın faul standartlarını beğenmedim. En çok gözüme batan yanlış verilen fauller. Bununla ilgili itirazlarımız oldu"
"Mauro Icardi iğne olduktan sonra, maçta oynadığı süre önemli değil. Bir fark olmuyor. Beklersek uzun sürebilir. Bireysel idman yapıyor. Maç günleri iğne oluyor. Onun için çok zor ama çok fedakar. Yaptığıyla Galatasaray'ı ve futbolu ne kadar sevdiğini gösteriyor. Milli ara dinlenme fırsatı olacak"