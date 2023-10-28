Okan Buruk: Hakemi beğenmedim

"Bu tür maçlarda rakiplerimizin daha konsantre başlayacağını biliyoruz. Bize göre daha dinlenik, daha çalışmış oluyorlar. Rakibin direnç göstereceğini biliyorduk. Daha çok bize topu verdiler. Bireysel performanslarımız daha iyi olabilirdi. Bu üretkenliği gösteremedik. Oyun boyunca önde oynamaya çalıştık. Rizespor da geçiş oyununu uygulamaya çalıştı. Sahalarında maç kaybetmediler, iyi bir Rizespor vardı. Onları da tebrik ederim. Önemli galibiyet. Üst üste 9 oldu, seriye devam etmek istiyoruz. Bir sonraki maça daha rahat çıkacağız. Dinleneceğiz ve hazırlanma şansımız olacak. Performansları yukarı çıkartmalıyız. Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız"