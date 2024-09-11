Milli aranın ardından gözünü Süper Lig'de oynayacağı maça çeviren Galatasaray'da Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Mauro Icardi karşılaşmada görev alamayacak.
Düzeni değiştirmek isteyen Okan Buruk, çift forvetli düzenle sahaya çıkmak için Icardi'nin tam randımanlı hale gelmesini bekleyecek. Yeni transferlerin sahne alması beklenen karşılaşmada hücum hattında kimin oynayacağı ise merak konusu oldu.
Teknik direktör Okan Buruk'un tek forvetle çıkmayı düşündüğü mücadelede ileri uçta Batshuayi'nin şans bulması bekleniyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre yeni transfer Victor Osimhen ise kulübede yer alacak. Nijeryalı yıldız, Buruk'un tercihine göre ikinci yarıda süre alacak.