Okan Buruk: Transfer görüşmelerimiz sürüyor

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Salernitana ile oynanan hazırlık karşılaşmasından sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, 10 günlük süre içerisinde yapabildikleri kadar transfer yapacaklarını ifade ederek, "

Bu hafta bizim için önemli. Yaklaşık on günlük bir süreç var. Bu on gün içerisinde yapabileceğimizi yapacağız. Yapamazsak transfer 7 Eylül’e kadar devam ediyor. Son güne bırakacak değiliz ama yine burada çok farklı seçenekler çıkabilir. Diğer takımlardan yine İngiltere Ligi’nden, Almanya'dan İtalya'dan, İspanya’dan belki hiç beklemediğimiz bir anda fırsat olarak karşımıza çıkabilir. Bir yandan da bunu beklemek gerekiyor. En kısa zamanda yine eksik olan yerlere 1-2 oyuncu katmak istiyoruz. Şu andaki tek düşüncemiz bir yandan biz takımı hazırlamak ve elimizdeki takımı da en iyiye taşımak. Oyuncularımın gerçekten hepsinden çok memnunum, mutluyum." şeklinde konuştu.

REKLAM

"Midtsjö listemizde bulunuyor"

Buruk, kendisine yöneltilen soru üzerine Midtsjö ile de ilgilendiklerini ve transferin olumlu devam ettiğinin altını çizerek, "Midtsjö listemizde olan oyunculardan biri. İlgilendiğimiz ve istediğimiz oyunculardan biri. Onunla ilgili görüşmeler sürüyor. Onun yanında 1-2 daha oyuncu var tabii ki görüştüğümüz. Bunların içerisinde hangisi sonuçlanacak veya ne kadar yaklaştık ben de maçta olduğum için bilmiyorum ama 1-2 gün içersinde net olarak, belki bugün belki yarın belli olur." ifadelerine yer verdi.