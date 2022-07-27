Spor Okan Buruk Transfer görüşmelerimiz sürüyor
FUTBOL FUTBOL

Okan Buruk: Transfer görüşmelerimiz sürüyor

Galatasaray, Avusturya kampının ikinci etabında oynadığı ilk hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile karşı karşıya geldi. Tivoli Stadı’ndaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin ardından transferlerle ilgili açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, kısa bir süre içerisinde yeni transferlerin geleceğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Okan Buruk: Transfer görüşmelerimiz sürüyor
Okan Buruk

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Salernitana ile oynanan hazırlık karşılaşmasından sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, 10 günlük süre içerisinde yapabildikleri kadar transfer yapacaklarını ifade ederek, "

Bu hafta bizim için önemli. Yaklaşık on günlük bir süreç var. Bu on gün içerisinde yapabileceğimizi yapacağız. Yapamazsak transfer 7 Eylül’e kadar devam ediyor. Son güne bırakacak değiliz ama yine burada çok farklı seçenekler çıkabilir. Diğer takımlardan yine İngiltere Ligi’nden, Almanya'dan İtalya'dan, İspanya’dan belki hiç beklemediğimiz bir anda fırsat olarak karşımıza çıkabilir. Bir yandan da bunu beklemek gerekiyor. En kısa zamanda yine eksik olan yerlere 1-2 oyuncu katmak istiyoruz. Şu andaki tek düşüncemiz bir yandan biz takımı hazırlamak ve elimizdeki takımı da en iyiye taşımak. Oyuncularımın gerçekten hepsinden çok memnunum, mutluyum." şeklinde konuştu.

"Midtsjö listemizde bulunuyor"

Buruk, kendisine yöneltilen soru üzerine Midtsjö ile de ilgilendiklerini ve transferin olumlu devam ettiğinin altını çizerek, "Midtsjö listemizde olan oyunculardan biri. İlgilendiğimiz ve istediğimiz oyunculardan biri. Onunla ilgili görüşmeler sürüyor. Onun yanında 1-2 daha oyuncu var tabii ki görüştüğümüz. Bunların içerisinde hangisi sonuçlanacak veya ne kadar yaklaştık ben de maçta olduğum için bilmiyorum ama 1-2 gün içersinde net olarak, belki bugün belki yarın belli olur." ifadelerine yer verdi.
F.Bahçe Devler Ligine hasret

F.Bahçe Devler Ligi'ne hasret

​Sarı lacivertliler, Kadıköy'de Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu.
Lucescudan Putin tepkisi

Lucescu'dan 'Putin' tepkisi

Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısına çıkmadı.
​Bakan Soylu: HDPKK sevgisine kurban gitti

Merakla bekleniyordu

Merakla bekleniyordu

​FED faiz kararını açıkladı.

​Sağlık Bakanlığı 'Maymun Çiçeği' için rehber yayınladı.

Sayılmayan gol <br>tartışma çıkardı

Sayılmayan gol
tartışma çıkardı

Taraftarlar maçın hakemine tepki gösterdi.

​Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi işgal etti.
Hızlı başladı

Hızlı başladı

​Galatasaray formasıyla ikinci golünü attı.

​Dolandırılınca 35 yıllık meslek hayatını bırakmaya karar verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.