Okan Buruk'tan ayrılığa vize çıkmadı! Takımda kalıyor

13:3730/12/2025, Salı
Arda Ünyay bu sezon 7 Süper Lig maçında görev aldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, genç futbolcu Arda Ünyay'ın gidişine izin vermedi.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan, Arda Ünyay'a vize çıkmadı.


Sarı-kırmızılı takım, genç stoper Arda Ünyay'a gelen kiralama tekliflerini teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda reddetti.


Takvim'de yer alan habere göre Buruk, genç stoperi mutlaka rotasyonda tutmak istiyor.



