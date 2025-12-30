Okan Buruk'tan ayrılığa vize çıkmadı! Takımda kalıyor

Arda Ünyay bu sezon 7 Süper Lig maçında görev aldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, genç futbolcu Arda Ünyay'ın gidişine izin vermedi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan, Arda Ünyay'a vize çıkmadı.
Sarı-kırmızılı takım, genç stoper Arda Ünyay'a gelen kiralama tekliflerini teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda reddetti.
Takvim'de yer alan habere göre Buruk, genç stoperi mutlaka rotasyonda tutmak istiyor.
#Galatasaray
#Okan Buruk
#Arda Ünyay