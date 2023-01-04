Okan Buruk'tan derbi mesajı: Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray Ankaragücü'nü ağırladı. Sarı-kırmızılı ekibin 2-1 kazandığı maçın ardından Okan Buruk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Buruk'un açıklamaları şu şekilde:
''Bugün de yanlış tercihlerimiz oldu''
- "Bizim için en büyük zorluk, girdiğimiz pozisyonları gole çevirememek. Fark açmamız gereken maçlarda bu sebeple farkı açamıyoruz. Bugün de yanlış tercihlerimiz oldu."
''Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz''
- "Dört günlük bir süre var. Rakibimiz bizden bir gün önce oynadı. Bu maçlarda psikolojik olarak yapacağımız çok bir şey yok, oyuncularımız buna zaten uzun zamandır hazırlar. Fenerbahçe hocası da aynısını söyledi, bu tür maçlar iki takım için de 3 puan verilen maçlar. Biz derbide kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz.''
Okan Buruk: "Derbide kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz" pic.twitter.com/vi0d2jZ0Bk
Okan Buruk: "Derbide kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz" pic.twitter.com/vi0d2jZ0Bk— SPOR (@yenisafakspor) January 4, 2023