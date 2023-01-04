Spor Okan Buruktan derbi mesajı Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz
FUTBOL FUTBOL

Okan Buruk'tan derbi mesajı: Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, ''Derbide kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz'' dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Okan Buruktan derbi mesajı: Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz
Okan Buruk'un ekibi altı maçtır kazanıyor

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray Ankaragücü'nü ağırladı. Sarı-kırmızılı ekibin 2-1 kazandığı maçın ardından Okan Buruk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

''Bugün de yanlış tercihlerimiz oldu''

  • "Bizim için en büyük zorluk, girdiğimiz pozisyonları gole çevirememek. Fark açmamız gereken maçlarda bu sebeple farkı açamıyoruz. Bugün de yanlış tercihlerimiz oldu."

''Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz''

  • "Dört günlük bir süre var. Rakibimiz bizden bir gün önce oynadı. Bu maçlarda psikolojik olarak yapacağımız çok bir şey yok, oyuncularımız buna zaten uzun zamandır hazırlar. Fenerbahçe hocası da aynısını söyledi, bu tür maçlar iki takım için de 3 puan verilen maçlar. Biz derbide kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz.''

CANLI | Galatasaray-Ankaragücü: 2-1
SPOR
CANLI | Galatasaray-Ankaragücü: 2-1


Aslan liderliği bırakmıyor

Aslan liderliği bırakmıyor

Galatasaray, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve liderliğini devam ettirdi.
Oyuncularıma teşekkür ediyorum

'Oyuncularıma teşekkür ediyorum'

​Ömer Erdoğan Galatasaray maçını değerlendirdi
Konyada kazanan çıkmadı

Konya'da kazanan çıkmadı

​Ev sahibi ekip iki kez öne geçtiği maçta kazanamadı.
Gomis attığı golü takım arkadaşına hediye etti

Gomis attığı golü takım arkadaşına hediye etti

​Yıldız golcünün sevinci gündem oldu
Selçuk İnan <br>ilk galibiyetini aldı

Selçuk İnan
ilk galibiyetini aldı

​Selçuk İnan galibiyetle tanıştı
Andrea Pirlo'dan <br>dikkat çekici galibiyet

Andrea Pirlo'dan
dikkat çekici galibiyet

​Fatih Karagümrük, Kayseri deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
Katar'da da kullanılmıştı

Katar'da da kullanılmıştı

​İspanya Süper Kupası'nda Yarı-Otomatik Ofsayt Sistemi kullanılacak.
Yalanlama geldi

Yalanlama geldi

​Ronaldo'nun sözleşmesindeki özel madde konusunda açıklama geldi.
'Bu durum komik'

'Bu durum komik'

Vitor Pereira'dan Jorge Jesus itirafı
VAR hakemi<br>merak ediliyordu

VAR hakemi
merak ediliyordu

​Galatasaray-Ankaragücü maçında Ceylan ve Öğretmenoğlu görevli olacak.
'Bütün maçlar açıklanmalı'

'Bütün maçlar açıklanmalı'

​Şenol Güneş'ten VAR kayıtları yorumu.
Bonservisi alınacak

Bonservisi alınacak

​Şenol Güneş'in jokeri Tayfur Bingöl.
'VAR müdahale etmeliydi'

'VAR müdahale etmeliydi'

​Antalyaspor'un attığı gol için eski hakemler ne dedi?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.