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Spor

Okan Buruk'tan Zaha müjdesi: Kadroda yer alacak

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çarşamba günü Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

17:59 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Okan Buruk

Okan Buruk

devlerinden temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çarşamba günü Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşacak.


Bu kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Angelino basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.


Okan Buruk ve Angelino'nun açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...



Angelino'nun açıklamaları:

''Şampiyonlar Ligi çok önemli''


"Bizim için Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak çok önemli bir şey. İyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. Aklımızda bir plan var, umarım sahada iyi bir şekilde göstereceğiz. İlk günden beri beni çok iyi karşıladılar. Birkaç tane İspanyolca konuşan arkadaşım var. Her gün birbirimize alışıyoruz. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum."


Okan Buruk'un açıklamaları:

"Karşımızda çok iyi bir takım var. Genç, koşan, mücadele eden bir takım. Son 2 senenin şampiyonu kendi liginde. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Amacımız her maçta olduğu gibi kazanmak. Ben ve oyuncularım hazırız. Çarşamba Kopenhag ile oynayacağız. Manchester United maçına sona bakarız."



''Zaha kadroda olacak''

Zaha oynayabilecek duruma geldi, kadroda yer alacak.


"Galatasaray'ın hedefi her zaman Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaktır. İlk düşüncemiz bu. Devamında ne olur bilemem ama şu andaki hedefimiz gruptan çıkmak."


"Bazen dörtlü, bazen üçlü, birçok şey düşünülebilir. Bunlara maç maç karar vereceğiz. Elimizdeki oyunculara, rakibe göre bunlara karar vereceğiz."

#Okan Buruk
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
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