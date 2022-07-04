Spor Olaylı Geçen Britanya Grand Prixsini Carlos Sainz kazandı
F1

Olaylı Geçen Britanya Grand Prix'sini Carlos Sainz kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda takvimin 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si Silverstone'da gerçekleşti. Yarışı Ferrari pilotu Carlos Sainz kazandı.

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Haber Merkezi AA
Olaylı Geçen Britanya Grand Prixsini Carlos Sainz kazandı
Çinli pilot Zhou, aracı takla atmış şekilde sürüklenerek bariyerlere sıkıştı.

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden düzenlenen yarışa pole pozisyonundan başlayan Sainz, 2:17:50.311'lik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerken, kariyerinin ilk Formula 1 zaferine ulaştı.

Yarışı Red Bull takımın Meksikalı pilotu Sergio Perez ikinci tamamlarken, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise kendi evinde üçüncü oldu.

Olaylı başlayan yarışta, start anında Alpha Tauri'den Yuki Tsunoda, Alpine'den Esteban Ocon, Mercedes'ten George Russell, Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou ve Willams'tan Alexander Albon'un karıştığı büyük kazanın ardından yarışta kırmızı bayrak çıktı ve pilotlar garajlara geri döndü.

Zhou'nun aracı takla atarak metrelerce sürüklendi

Formula 1 yönetimi yaptığı açıklamada, kaza sırasında aracı taklalar atan ve bariyerleri aşmasının ardından tribünlere çarparak durabilen Zhou başta olmak üzere kazaya karışan bütün pilotların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son şampiyonun yakasını sorunlar bırakmadı

İlk turdaki kaza nedeniyle yarış, yaklaşık bir saatlik aranın ardından sıralama turları sonucuna göre yeniden başlatıldı. Genel klasmanda zirvede olan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Ferrari pilotu Sainz'i geçerek liderlik koltuğuna oturmasına rağmen ilk önce aracının lastiğinde, daha sonra ise tabanında yaşadığı sorun nedeniyle derecesini koruyamadı ve yarışı 7. sırada bitirdi.

  • Pilotlar klasmanında Verstappen, 181 puanla liderliğini sürdürürken, takım arkadaşı Perez 147 puanla ikinci, Leclerc ise 138 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si 10 Temmuz'da yapılacak.

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