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Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş bunu hak etmiyor

Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş bunu hak etmiyor

23:3115/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, TÜMOSAN Konyaspor yenilgisi sonrası konuştu. Aldıkları sonuçtan dolayı taraftalardan özür dileyen Solskjaer, "Sonuç alamadık. Çok kötü, çok aşağı bir performans. Beşiktaş bunu hak etmiyor." dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 28. haftasında 9 kişi kalan TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve üst üste ikinci yenilgisini aldı.


Mağlubiyetin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer basın toplantısında soruları yanıtladı.


Solskjaer'in açıklamaları şöyle:
'Defansta iyi değildik'

"Hak etmedik. İki maçta da hak etmedik. Defansta iyi değildik. Ekstra kalite gösteremedik. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. İstediğim, yeterli performanslar değildi hem bu maç hem önceki maç..."


'Beşiktaş bunu hak etmiyor'

"Sonuç alamadık. Çok kötü, çok aşağı bir performans. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Bunu değil, daha yüksek seviye hak ediyor. Oyuncularım denedi, çalıştı, olmadı. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Özür dilerim!"


'Çalışmak zorundayız'

"Bugün aslında oyunu rakibin ceza sahasında oynadık ama kalite, hareketlilik ve bitiricilik eksikti. Orta kalitesi eksikti. Çaba, gayret vardı ama kalitemiz pek yoktu. Bu seviyeye gelecek takım yaratmak için birkaç transfer olabilir. Önemli oyuncuları getirip yeni ve iyi bir takım inşa etmek için çalışacağız. Çalışmak zorundayız. Bugün şöyle bir şey de var. Ceza sahasına çok fazla girdik, bir şekilde golü atamadık. Ben de kariyerimde böyle bir şey görmedim."






#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#TÜMOSAN Konyaspor

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