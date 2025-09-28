Yeni Şafak
Olimpiyat'ta gol yağmuru

Olimpiyat'ta gol yağmuru

Ali Kemal Yazıcı
04:0028/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor’da yeni transfer Inao Oulai, bu sezon ilk kez forma giydi.
Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'da yeni transfer Inao Oulai, bu sezon ilk kez forma giydi.

Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Trabzonspor, galibiyet hasretini dindirdi. Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun 2 gol ve Pina'nın 2 asistle yıldızlaştığı mücadeleyi 4-3 kazanmayı başardı. Karadeniz ekibi, 3 maç sonra 3 puanla buluşarak düşüşe 'dur' dedi.

Trabzonspor Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Karagümrük FK’yı 4-3 yenerek son üç haftalık kötü gidişini sonlandırdı. Farklı bir oyuncu kadrosunun yanı sıra farklı bir oyun formasyonu ile Olimpiyat Stadı'na çıkan bordomavili ekip özellikle geçiş oyununda ve ön alan baskısında rakibini kendi yarı alanına sıkıştırdı.Hücum ağırlıklı bir oyun sergileyen Trabzonspor, karşılaşmanın 19. dakikasında Augusto’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Öne geçtikten sonra özellikle ikinci bölgede direnç ve baskıdan uzaklaşan bordomavili takım karşısında kenar organizasyonları ile sonuç arayan Karagümrük FK, 28'de Tiago Çukur'un attığı golle skoru 1-1 yaptı. Oyun disiplininden kopmayarak sonuç arayan Trabzonspor, 35'de golcüsü Onuachu ile yeniden öne geçerek skoru 2-1 yaptı. Skoru yakalayıp oyunu da tutan Trabzonspor, 45'te VAR’dan doğrulanan hakemin verdiği penaltı kararında Onuachu’nun gole dönüştürdüğü vuruşla ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. İkinci yarıda oyunu ve skoru korumak için tempoyu düşüren Trabzonspor karşısında Karagümrük FK, tüm hatları ile hücum organizasyonları yapmaya çalışırken savunma bölgesinde az adamla yakalandığında sıkıntı yaşadı. Oyuncu değişikliği ile önce skoru tutmaya çalışan Trabzonspor, rakibinin ataklarını karşılayıp hızlı geçişlerle skoru arttırmaya çalıştı. Dk. 88'de Muçi'nin ortasında Sikan, fileleri havalandırdı. 90+1'de defans arkasına sarkan Fofana, Onana'yı kapattığı köşeden avladı. 90+2'de bir kez daha sahneye çıkan Fofana, maç skorunu ilan etti: 3-4.


