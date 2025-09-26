Risk almaktan korkmam

Trabzonspor'un sezon öncesinde kadrosunda kattığı ancak transfer edildiği Bastia’da aldığı 4 maçlık cezası nedeniyle henüz forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu İnao Oulai açıklamalarda bulundu. Cezası sona eren 19 yaşındaki oyuncu, adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini düşündüğünü belirterek, "Hem bireysel hem de kolektif açıdan iyi geçtiğini düşünüyorum. Takım arkadaşlarım da beni iyi karşıladı bu nedenle iyi bir yerdeyim" dedi. Gelmeden önce bordo-mavili takımda daha önce forma giyen ülkesi Fildişi Sahilli oyuncularla bir görüşmesinin olmadığını da ifade eden Oulai, şöyle devam etti: "Trabzonspor’un bana gösterdiği ilgi, futbol tutkusu beni gerçekten cezbetti. Buraya gelmekteki amacım kulübü yukarı taşımak, tabii ki kupalar kazanmak. Yukarılarda, ligi bitirmek. Büyük oyuncuların oynadığı, başarılı ve zorlu bir ligdeyim. Üst seviye performanslar gösteriliyor. Ben de bu şekilde daha çok yol kat edebilirim."





HOCAMIZ NE DERSE O

Oulai, oyun tarzı ile ilgili olarak, "Ritmi olan risk almaktan korkmayan cesur bir oyuncuyum. Daha önce forma giydiğim takımdaki kırmızı karta gelecek olursak, bu aslında çok konuşmak istemediğim bir konu. Ben artık Trabzonspor’a geldim, Trabzonspor’a odaklanmak istiyorum. Benim çok sabit pozisyon tercihim yok. Teknik direktörümüz beni nerede görmek istiyorsa, orada takıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.





MAÇA ÇIKMAK İSTİYORUM

Trabzonspor'da henüz bir maçta forma giymediğini, bu nedenle performansıyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğini anlatan Oulai, "İlk olarak resmi maça çıkmak istiyorum. Hedefim takıma, teknik direktörümüze yardımcı olmak. Teknik direktörümüz iyi bir teknik adam, beni buraya aldı, hoş karşıladı, en başından beri adaptasyonuma da yardımcı oldu. Bu açıdan ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



