Öncü Spor’dan geleceğin basketbolcularına çağrı: Oyuncu seçmeleri başladı

Nisa Nur Çavuşoğlu
15:332/01/2026, Cuma
Genç sporcuların çok yönlü gelişimini hedefleyen ve altyapı çalışmalarıyla öne çıkan Öncü Spor Kulübü, basketbol branşındaki yatırımlarını sürdürüyor. Kulüp bünyesinde kurulan U11 ve U12 Basketbol Takımları için oyuncu seçmeleri devam ediyor.

Sporu yalnızca bir rekabet alanı değil; disiplin, takım ruhu ve ahlaki değerlerle birlikte ele alan Öncü Spor Kulübü, basketbola gönül vermiş yetenekli gençleri çatısı altında buluşturmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda yürütülen seçmelerle, hem sportif yeteneği olan hem de gelişime açık sporcuların keşfedilmesi hedefleniyor.

'Öncü Spor ailesine bekliyoruz'

Kulüp yetkilileri, ailelere ve spor camiasına çağrıda bulunarak, basketbola ilgi duyan 11-12 yaş grubundaki çocukların bu fırsattan haberdar edilmesini istedi. Açıklamada, “Gençlerimizi sporla buluşturmak, onları sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak geleceğe hazırlamak en büyük hedefimiz. Basketbola gönül vermiş tüm genç sporcuları Öncü Spor ailesine bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Oyuncu seçmeleri belirlenen takvim doğrultusunda devam ederken, detaylı bilgiye kulübün iletişim kanalları üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.



