Öncü Spor’dan geleceğin basketbolcularına çağrı: Oyuncu seçmeleri başladı

Sporu yalnızca bir rekabet alanı değil; disiplin, takım ruhu ve ahlaki değerlerle birlikte ele alan Öncü Spor Kulübü, basketbola gönül vermiş yetenekli gençleri çatısı altında buluşturmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda yürütülen seçmelerle, hem sportif yeteneği olan hem de gelişime açık sporcuların keşfedilmesi hedefleniyor.