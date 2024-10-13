Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu sözleri: 3 Türkçe konuşan grubu yaptık

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Orkun Kökçü, İzlanda maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Milli futbolcu Orkun Kökçü, Benfica'dan takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun transferini de değerlendirdi. İşte Orkun'un öne çıkan sözleri...





"Devamını getirmek istiyoruz"





"Uzun bir yolculuk yaptık, saat farkı da var. Burası Türkiye'ye göre çok soğuk. Bunlar bahane değil, yarınki maça yüzde 100 hazırız. İyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdik, bunun da devamını Dünya Kupası'nda getirmek istiyoruz."





"Oynadıkça kendimi hazır hissediyorum"





"Ben genç bir oyuncuyum. 23 yaşındayım. Benim için maçlar pek ağır olmuyor. Maçlar oynadıkça kendimi hazır hissediyorum. Hemen hemen her maçta oynuyorum, benim için daha iyi oluyor. Daha da zorlanacak şartlar var ama benim için iyi bir şey aslında."





"3 Türkçe konuşan grubu yaptık"





"Kerem'in gelmesi ikimiz açısından da iyi olduğunu düşünüyorum. Kerem muhteşem bir oyuncu ve iyi bir insan. Milli takım hissi gibi oldu benim için. Zeki Amdouni de var. 3 Türkçe konuşan grubu yaptık."



