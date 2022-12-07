ÖZET | Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-4

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk bölümünü Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun’un golleriyle 2-0 önde bitirdi.
Müsabakanın ikinci yarısında Lincoln Henrique ve Serdar Dursun’un golleriyle Fenerbahçe, farkı 4’e çıkardı.
78. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun serbest vuruştan ve 90. dakikada Candeias’ın golleriyle skor 4-2 oldu. Müsabaka Fenerbahçe’nin 4-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının özetini izlemek için;
Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçından 4-2 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin golleri İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (2) ve Lincoln'den geldi! pic.twitter.com/LJ6O5xVoBm
Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçından 4-2 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin golleri İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (2) ve Lincoln'den geldi! pic.twitter.com/LJ6O5xVoBm— S Sport (@ssporttr) December 7, 2022