ÖZET | Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-4

Dünya

İsveçli bürokrat yeni terör yasasını anlattı: PKK'ya karışan herkes için hayat zorlaşacak

İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladık. Bu ayrıca İsveç'in de güvenliğini artıracak." dedi. Yeni terör yasası ile ilgili de konuşan Stenström,"Bununla herhangi bir terör suçuna, özellikle PKK'ya karışan herkes için (hayat) daha zorlaşacak." ifadesini kullandı.