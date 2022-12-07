Spor ÖZET | Alanyaspor-Fenerbahçe 2-4
FUTBOL FUTBOL

ÖZET | Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-4

Alanyaspor, hazırlık maçında Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadele, Fenerbahçe’nin 4-2’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
ÖZET | Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-4
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.

Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk bölümünü Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun’un golleriyle 2-0 önde bitirdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Lincoln Henrique ve Serdar Dursun’un golleriyle Fenerbahçe, farkı 4’e çıkardı.

78. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun serbest vuruştan ve 90. dakikada Candeias’ın golleriyle skor 4-2 oldu. Müsabaka Fenerbahçe’nin 4-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçının özetini izlemek için;
Antalyada gol düellosu

Antalya'da gol düellosu

​Trabzonspor, hazırlık maçında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
Sakatlık açıklaması

Sakatlık açıklaması

Yunus Akgün'ün iç yan bağlarında zorlanma tespit edildi.
En iyisi Katar

'En iyisi Katar'

​FIFA Başkanı Infantino'dan Dünya Kupası itirafı
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Milli takımı bıraktı

Milli takımı bıraktı

​Eden Hazard Belçika'ya veda etti
'Önünü kesmeyiz'

'Önünü kesmeyiz'

​Çağdaş Atan, oyuncularına gelen teklifler hakkında konuştu.
İddialara yanıt verdi

İddialara yanıt verdi

​Cristiano Ronaldo Al Nassr'a transfer olacak mı?
Rekor kıracak

Rekor kıracak

​Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu
'En iyi şekilde <br>dönmek istiyorum'

'En iyi şekilde
dönmek istiyorum'

​Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a hazır bir şekilde dönmenin planlarını yapıyor.
Çeyrek final maçları <br>ne zaman oynanacak?

Çeyrek final maçları
ne zaman oynanacak?

​2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Villarreal'den <br>TFF'ye teşekkür

Villarreal'den
TFF'ye teşekkür

Villarreal, kendilerini Riva'da ağırlayan TFF'ye teşekkür etti.
6 sprint yarışı

6 sprint yarışı

​Yarışların olacağı ülkeler belli oldu
Portekiz'den <br>sansasyonel galibiyet

Portekiz'den
sansasyonel galibiyet

Ronaldo'nun yedek başladığı maçta Portekiz şov yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.