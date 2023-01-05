ÖZET | Gaziantep FK-Başakşehir: 1-1

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK kendi evinde Başakşehir'i konuk etti. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ilk golünü 44. dakikada Berkay Özcan kaydetti. Ev sahibinin golünü ise uzatma anlarında Maxim attı.
Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 31'e yükseltirken, Gaziantep FK 18 puana yükseldi. Gelecek hafta ise Başakşehir Adana Demirspor'u ağırlarken, Gaziantep FK İstanbulspor'a konuk olacak.
Gaziantep FK-Başakşehir maç özeti
- 4. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında Kitsiou’nun ortasına Maxim’in yaptığı vuruşu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.
- 15. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Ndayishimye’nin sol köşeye vuruşu dışarı çıktı.
- 30. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışı sağ çaprazından Ömer Ali’nin yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
- 44. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Berkay Özcan’ın rakibini çalımladıktan sonra uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
47. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler’in yerden şutunu kaleci Günay direk dibinde kontrol etti.
48. dakikada Serdar’ın kafa pasıyla ceza yayı üzerinden topla buluşan Okaka’nın kaleye sert şutunu Günay güçlükle kornere çeldi.51. dakikada Halil İbrahim’in pasıyla sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Figueiredo’nun şutu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.59. dakikada defanstan atılan uzun topla rakip yarı alanda buluşan Sagal’ın sağ kanattan kaleye yönelerek çektiği şutu üstten auta gitti.74. dakikada Deniz Türüç’ün ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Okaka’nın sol çaprazdan vuruşunu kaleci Günay ayaklarıyla çeldi.82. dakikada Gaziantep FK’nın kullandığı kornerde kafalardan seken topu önünde bulan Furkan’ın vuruşu bir kez daha savunmadan döndü.89. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Matej Hanousek’in sert şutu kaleci Volkan’da kaldı.90 6. dakikada Günay’ın rakip kaleye gönderdiği uzun topta Ertuğrul’un indirdiği topu önünde bulan Maxim’in kale önünde yaptığı vuruş ağlarla buluştu.
Berkay Özcan'ın Başakşehir'i öne geçiren golü🎯pic.twitter.com/LLqug7H9Dt
— SPOR (@yenisafakspor) January 5, 2023
Gaziantep FK-Başakşehir maç özeti izle
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