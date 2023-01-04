ÖZET | Kasımpaşa-Alanyaspor: 4-1

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Maçı Kasımpaşa 4-1 kazandı. Selçuk İnan Kasımpaşa'nın başında ilk kez kazandı.

Kasımpaşa'nın gollerini 11. dakikada Ben Ouanes, 32. dakikada ve 83. dakikada Fall atarken ev sahibi ekibin diğer golünü ise Eysseric attı. Konuk ekibin tek golünü ise Ahmed Hassan attı.

Alınan bu sonuçla Kasımpaşa puanını 18' çıkardı. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı. Gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Alanyaspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa-Alanyaspor maç özeti

11’inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic’in pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Ahmet Engin, rakibinden sıyrıldıktan sonra penaltı noktasına doğru yerden çevirdi. Ben Ouannes’in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

29’uncu dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj, yerden içeri çevirdi. Hajradinovic’in bekletmeden yaptığı vuruşta top arka direkteki Ahmet Engin’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Runnarsson gole izin vermedi.

32’nci dakikada Kasımpaşa farkı 2’ye çıkardı. Eysseric’in pasıyla savunma arkasına sarkan Fall, kaleci Runnarsson ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

64’üncü dakikada Hajradinovic’in pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Bahoken, ceza sahasının hemen dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

67’nci dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Eysseric geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Runnarsson’un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0.

83’üncü dakikada Kasımpaşa farkı 4’e çıkardı. Hadergjonaj’ın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Fall, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0.

90 1’inci dakikada Alanyaspor farkı 3’e indirdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zinedine Ferhat’ın içeri çevirdiği topla arka direkte buluşan Ahmed Hassan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Alanyaspor’u 4-1 mağlup etti.

Kasımpaşa-Alanyaspor maç özeti izle

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