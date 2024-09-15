Papara Park'ta dev randevu: Trabzonspor - Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.





Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. İkinci haftayı bay geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.





Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan Beşiktaş, haftaya 9 puan ve averajla 3. sırada girdi.





Bordo-mavili takım, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023'te Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.





140. RANDEVU





Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam yapacakları maçla 140. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yılı aşkın yıllık rekabette geride kalan 139 resmi müsabakanın 56'sını Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 192 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 158 gol kaydetti.





TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN





Bordo-mavili takım, Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırladığı maçlarda üstün durumda bulunuyor. İki takım Trabzon'da 50 kez karşı karşıya gelirken, Karadeniz temsilcisi bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrıldı, 11 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. 42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 8'i Papara Park'ta oynanan lig maçlarında Trabzonspor 71 gol kaydetti, Beşiktaş ise 61 kez ağları havalandırdı. Bordo-mavililer, geride kalan sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.





Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi, Karadeniz ekibinin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Beşiktaş, bu maçı 2-1 kazanmıştı.





TARAFTARDAN KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI





Süper Lig'in 5. haftasında bugün 103. kez karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Beşiktaş maçı öncesinde bordomavili taraftarlardan koreografi hazırlığı yoğun bir şekilde sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Trabzonspor taraftar gruplarının birlikte yürüttükleri özel koreografi çalışmasında Şenol Güneş temalı bir görsel yer alacak. Yaklaşık bin 200 balon, 40 el bayrağı ve çok sayıda pankartın da olacağı hazırlıklarda ayrıca son dönemde Türkiye'nin en çok konuşulan gündemlerinden olan Narin için de bir görsel hazırlandığı öğrenildi.







