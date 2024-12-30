Penaltı hangi pozisyonlarda verilir?

Eğer bir savunma oyuncusu, ceza alanı içinde topa bilerek elle müdahale ederse (örneğin, topu eliyle veya koluyla durdurmak veya yönünü değiştirmek için) ve bu müdahale doğal pozisyon dışında gerçekleşirse penaltı verilir. Ancak, el/kolun vücuttan ayrı bir şekilde hareket etmemesi, yani doğal bir pozisyonda olması durumunda penaltı verilmez.