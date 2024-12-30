Futbolda en çok tartışmanın yaşandığı durumlardan biri de penaltı pozisyonları. Gerek elle müdahaleler gerek ceza alanı içerisinde yapılan fauller penaltı tartışmalarına davetiye çıkarmaktadır. Peki, penaltı hangi pozisyonlarda verilir? İşte detaylar.
Futbolda penaltı kararı verilebilecek pozisyonlar, FIFA tarafından belirlenen kural seti çerçevesinde uygulanmaktadır. Peki, penaltı hangi pozisyonlarda verilir? İşte detaylar.
PENALTI HANGİ POZİSYONLARDA VERİLİR?
1- Ceza Alanı İçinde Yapılan Faul:
Bir savunma oyuncusu, rakip takım oyuncusuna ceza alanı içinde bir faul yaparsa (örneğin, itme, tutma, vurma, tekme atma, tehlikeli oynama), hakem penaltı kararı verebilir.
2- Topa Elle Müdahale:
Eğer bir savunma oyuncusu, ceza alanı içinde topa bilerek elle müdahale ederse (örneğin, topu eliyle veya koluyla durdurmak veya yönünü değiştirmek için) ve bu müdahale doğal pozisyon dışında gerçekleşirse penaltı verilir. Ancak, el/kolun vücuttan ayrı bir şekilde hareket etmemesi, yani doğal bir pozisyonda olması durumunda penaltı verilmez.