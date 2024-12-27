Futbolda oyuncu değişikliği kuralları nelerdir, hangi durumlarda yapılabilir?

Kalıcı Hale Getirilmesi:

5 oyuncu değişiklik hakkı, 27 Ekim 2021'de IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) tarafından kalıcı hale getirildi. IFAB, bu kuralın kalıcı olması yönünde karar alarak, kulüplere ve liglere bu konuda esneklik sağladı. Ancak, bu kuralın uygulanması, lig veya turnuva organizatörlerinin takdirine bırakılmıştır.