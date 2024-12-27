Futbolda oyuncu değişikliği kuralları
Futbolda oyuncu değişikliği kuralları, oyunun akışını ve adaletini korumak amacıyla belirli şartlara tabidir. Daha önce takımlar 3 kez oyuncu değişikliği hakkına sahipti. Futbolda 5 oyuncu değişikliği kuralı COVID-19 pandemisi nedeniyle FIFA tarafından getirildi. Bu kural, o dönemde futbolun yoğun fikstür takvimine uyum sağlamak ve oyuncuların sağlığını korumak amacıyla uygulandı. Peki, Futbolda oyuncu değişikliği kuralları nelerdir, hangi durumlarda yapılabilir? 5 oyuncu değişikliği kuralı ne zaman geldi? İşte detaylar.
Futbolda oyuncu değişikliği kuralları nelerdir, hangi durumlarda yapılabilir? Maç başına 5 oyuncu değişikliği hakkı, oyunun akışını ve stratejileri nasıl etkiliyor? Sakatlık gibi özel durumlarda ek değişiklikler mümkün mü? Tüm detaylar haberimizde.
FUTBOLDA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ KURALLARI NELERDİR, HANGİ DURUMLARDA YAPILABİLİR?
Futbolda oyuncu değişikliği kuralları, oyunun akışını ve adaletini korumak amacıyla belirli şartlara tabidir. İşte bu kurallar ve değişikliklerin yapılabileceği durumlar:
1- Takım Başına Değişiklik Hakkı:
Her takım, maç başına 5 oyuncu değişikliği yapabilir.
Oyuncu değişikliği, oyun durduğunda yapılabilir. Hakem oyunu durdurduktan sonra, ancak oyun yeniden başlamadan önce değişiklik gerçekleşmelidir.
Değiştirilecek oyuncu sahayı terk etmeden yeni oyuncu giremez.
Değişiklik, teknik alanın yakınında veya sahaya giriş noktasında, hakemin izniyle gerçekleşir.
Hakem, değişikliği resmi olarak not alır.
Teknik direktör veya yardımcısı, değişiklik yapmak istediğinde, hakeme sarı veya kırmızı renkte bir kart gösterir. Bu, değişiklik talebinin resmi bir göstergesidir.
Değişiklik Yapılabilecek Durumlar:
Maçın herhangi bir anında, oyunun durduğu anlarda değişiklik yapılabilir (örneğin, top oyun dışında, serbest vuruş, köşe vuruşu, vb.).
Sakatlanan oyuncular için ek değişiklik hakkı tanınabilir. Örneğin, bir oyuncu sakatlanıp oyun dışına çıkarsa, bu durumda ek değişiklik hakkı kazanılabilir, ancak bu, turnuva veya lig kurallarına bağlıdır.
Savunmada olan takım, rakip takımın kontratak yaparken oyunu durdurup değişiklik yapamaz. Ancak, savunma yapan takımın oyuncusu sakatlanırsa, değişiklik için oyun durdurulabilir.
Maç normal sürede berabere biterse ve uzatma devrelerine geçilirse, bazı turnuvalarda (örneğin, FIFA Dünya Kupası'nda) ek değişiklik hakları verilebilir.
Özellikle pandemi gibi olağanüstü durumlarda, oyuncu değişikliklerine dair geçici kurallar getirilebilir. Örneğin, oyuncu sağlığını korumak için daha fazla değişiklik hakkı verilmesi gibi.
FUTBOLDA 5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ KURALI NE ZAMAN GELDİ?
Futbolda 5 oyuncu değişikliği kuralı, ilk olarak geçici bir önlem olarak Mayıs 2020'de, COVID-19 pandemisi nedeniyle FIFA tarafından getirildi. Bu kural, o dönemde futbolun yoğun fikstür takvimine uyum sağlamak ve oyuncuların sağlığını korumak amacıyla uygulandı.
FIFA, 2020'nin Mayıs ayında, ligler ve turnuvaların askıya alınmasının ardından yeniden başlaması ile, kulüplerin yoğun maç takvimine hazırlanabilmesi için Mayıs 2020'de 5 oyuncu değişikliği hakkını tanıdı. Bu önlem, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar geçerli oldu.
5 oyuncu değişiklik hakkı, 27 Ekim 2021'de IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) tarafından kalıcı hale getirildi. IFAB, bu kuralın kalıcı olması yönünde karar alarak, kulüplere ve liglere bu konuda esneklik sağladı. Ancak, bu kuralın uygulanması, lig veya turnuva organizatörlerinin takdirine bırakılmıştır.
Premier Lig'de Uygulanması:
Premier Lig, resmi olarak 1 Temmuz 2022 itibarıyla 5 oyuncu değişikliği kuralını kalıcı olarak kabul etti.
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