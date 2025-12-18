Yeni Şafak
PFDK El Bilal Toure'ye cezayı kesti

20:4818/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
El Bilal Toure
El Bilal Toure

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor maçında direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'nin cezasını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç men cezası verdi.


TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında gerçekleştirilen ihlalleri görüşerek karara bağladı.


Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye Trabzonspor mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 müsabakadan men cezası verildi.

Beşiktaş Kulübüne futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 2 milyon 700 bin lira, siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç'a ise aynı gerekçeyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası uygulandı.


Beşiktaş'a ayrıca iki farklı ihlalden toplamda 283 bin lira para cezası kesildi.


- Diğer kulüplere cezalar

PFDK, Süper Lig'den 5 kulübe daha para cezası verdi. Kurul, Fenerbahçe'ye 700 bin lira, Kocaelispor'a 640 bin lira, Trabzonspor iki farklı ihlalden toplamda 440 bin lira, Hesap.com Antalyaspor, Gaziantep FK, Göztepe 220'şer bin lira para cezası verilmesine hükmetti.


Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyasporlu bazı taraftarların bir sonraki iç saha, Galatasaray ve Kocaelisporlu bazı taraftarların ise bir sonraki deplasman müsabakası için elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.




