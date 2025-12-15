Yeni Şafak
Türkiye Kupası için VAR kararı: TFF duyurdu

Türkiye Kupası için VAR kararı: TFF duyurdu

15/12/2025
G: 15/12/2025, понедельник
IHA
Video Yardımcı Hakem Sistemi
Video Yardımcı Hakem Sistemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi’nin kullanılacağını duyurdu.

TFF, Türkiye Kupası grup maçlarında VAR’ın kullanılacağını açıkladı


Konuyla ilgili federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu’nun 15.12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.









