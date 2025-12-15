Yeni Malatya yine maça çıkmıyor! TFF'den açıklama geldi

Yeni Malatyaspor Kulüp 2. Başkanı Abdullah Aksoğan, "Menemen maçına oyuncu sayımız çıkmıyor. Dolayısıyla kadro yetersizliğimiz var. TFF, bugün-yarın kararını verecek. Talimat gereği zaten düşüyoruz ama Başkan görüşüyor" dedi.