Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Yeni Malatya yine maça çıkmıyor! TFF'den açıklama geldi

Yeni Malatya yine maça çıkmıyor! TFF'den açıklama geldi

17:3515/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Yeni Malatyaspor son üç maçına çıkmamıştı.
Yeni Malatyaspor son üç maçına çıkmamıştı.

2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Yeni Malatyaspor’un 17 Aralık’ta Menemen FK ile olan maçı 24 Aralık’a ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Yeni Malatyaspor- Menemen FK müsabakasının ertelendiğini duyurdu. TFF’nin resmi internet sitesinde bu hafta Malatya Stadyumu’nda oynanması beklenen Yeni Malatyaspor- Menemen FK müsabakasının 24 Aralık’a alındığı görüldü.


Yeni Malatyaspor, TFF’nin başlattığı bahis soruşturması kapsamında 7 oyuncusunun hak mahrumiyeti cezası alması ve sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle son 3 maça çıkmamıştı.


Yeni Malatyaspor Kulüp 2. Başkanı Abdullah Aksoğan, "Menemen maçına oyuncu sayımız çıkmıyor. Dolayısıyla kadro yetersizliğimiz var. TFF, bugün-yarın kararını verecek. Talimat gereği zaten düşüyoruz ama Başkan görüşüyor" dedi.

#Futbol
#TFF
#Yeni Malatyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇ SAYFASI 2025: TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak, 500 bin sosyal konut projesi başvuru sonuç tarihi açıklandı mı?