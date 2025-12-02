Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
PFDK'dan John Duran kararı: Gol sevinci gündem olmuştu

PFDK'dan John Duran kararı: Gol sevinci gündem olmuştu

22:322/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
John Duran
John Duran

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ın Galatasaray derbisinde attığı gol sonrası yaşadığı sevinciyle ilgili kararını verdi.

Trendyol Süper Lig 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından disiplin sevkleri gerçekleşti.


Mücadelenin son dakikalarında fileleri havalandıran John Duran, gol sonrası yaşadığı sevinçle kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de oynanan maçların ardından sevklerini açıkladı.


DURAN'A SEVK YOK

Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran'ın PFDK'ya sevk edilmesine gerek görmedi.


İŞTE DERBİNİN SEVKLERİ

-Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş (Hakaret),

-Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklama),

-Fenerbahçe ve Galatasaray (Çirkin ve kötü tezahürat),

-Derbi öncesi gerginlikte ihraç edilen Galatasaray Antrenörü Serhat Doğan ve Fenerbahçe İdarecisi Ali Bozan.






#Fenerbahçe
#Galatasaray
#John Duran
#PFDK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zamlı pasaport ücretleri: Yeniden Değerleme Oranına göre 2026 pasaport harcı ne kadar olacak? 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport fiyatları