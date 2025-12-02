PFDK'dan John Duran kararı: Gol sevinci gündem olmuştu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ın Galatasaray derbisinde attığı gol sonrası yaşadığı sevinciyle ilgili kararını verdi.
Trendyol Süper Lig 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından disiplin sevkleri gerçekleşti.
Mücadelenin son dakikalarında fileleri havalandıran John Duran, gol sonrası yaşadığı sevinçle kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de oynanan maçların ardından sevklerini açıkladı.
Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran'ın PFDK'ya sevk edilmesine gerek görmedi.
-Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş (Hakaret),
-Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk (Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklama),
-Fenerbahçe ve Galatasaray (Çirkin ve kötü tezahürat),
-Derbi öncesi gerginlikte ihraç edilen Galatasaray Antrenörü Serhat Doğan ve Fenerbahçe İdarecisi Ali Bozan.