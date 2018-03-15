MİLLİ TAKIM

Portekiz Milli Takımı'na Süper Lig'den 2 isim

Beşiktaşlı Quaresma ile Göztepeli Beto, Portekiz'in Mısır ve Hollanda'yla oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Quaresma ile Beto milli takıma davet edildi.

Quaresma ile Beto milli takıma davet edildi.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Mısır ve Hollanda ile oynanacak maçlarının kadrosunu belirledi.

Kadroda Süper Lig'den sadece Quaresma ve Beto yer aldı. Sakatlığı bulunan Pepe ile Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Luis Neto milli takıma çağrılmadı.

Süper Lig'de daha önce forma giyen Bruno Alves ve Manuel Fernandes 25 kişilik kadroda kendilerine yer buldu.

İşte Portekiz'in Dünya Kupası hazırlık kadrosu;

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