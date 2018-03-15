Portekiz Milli Takımı'na Süper Lig'den 2 isim

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Mısır ve Hollanda ile oynanacak maçlarının kadrosunu belirledi.

Kadroda Süper Lig'den sadece Quaresma ve Beto yer aldı. Sakatlığı bulunan Pepe ile Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Luis Neto milli takıma çağrılmadı.

Süper Lig'de daha önce forma giyen Bruno Alves ve Manuel Fernandes 25 kişilik kadroda kendilerine yer buldu.

İşte Portekiz'in Dünya Kupası hazırlık kadrosu;