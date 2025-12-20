Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Potları karartan isim: Victor Wembanyama

Potları karartan isim: Victor Wembanyama

11:5020/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Wembanyama'nın LeBron James'e yaptığı blok
Wembanyama'nın LeBron James'e yaptığı blok

NBA’de San Antonio Spurs forması giyen Victor Wembanyama, üst üste en az bir blok yaptığı 100. normal sezon maçına çıkarak lig tarihindeki seçkin savunmacılar arasına girdi.

San Antonio Spurs, Atlanta Hawks’ı deplasmanda 126-98 mağlup ederken karşılaşmaya Victor Wembanyama’nın performansı damga vurdu. Genç yıldız, bu maçla birlikte üst üste en az bir blok ürettiği 100. normal sezon karşılaşmasını oynadı. NBA ve blok istatistikleri açısından dikkat çeken seri, lig tarihine geçen savunma performansları arasında yer aldı.



Victor Wembanyama, Hawks karşısında 26 sayı ve 12 ribauntla “double-double” yaparken savunmada da 2 blok kaydetti. Spurs’un pota altındaki en önemli silahı olan Fransız oyuncu, en son 10 Ocak 2024’te Detroit Pistons’a karşı oynanan maçta blok üretememişti.


NBA’de daha önce Patrick Ewing, en az bir blok yaptığı 145 maçlık seri yakalamıştı. Dikembe Mutombo ise 116 maçlık blok serisiyle öne çıkan bir diğer efsane isim olarak kayıtlara geçmişti.


Blok rekoru Olajuwon’da

Blok istatistiklerinin 1973-1974 sezonundan itibaren resmi olarak tutulduğu NBA’de, tüm zamanların en fazla blok yapan oyuncusu 3 bin 830 blokla Hakeem Olajuwon oldu.





#NBA
#Victor Wembanyama
#San Antonio Spurs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSS PRİM BORÇLARI SON AÇIKLAMALAR: GSS prim borçları silinecek mi, ne zaman belli olur?