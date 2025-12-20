Potları karartan isim: Victor Wembanyama

San Antonio Spurs, Atlanta Hawks’ı deplasmanda 126-98 mağlup ederken karşılaşmaya Victor Wembanyama’nın performansı damga vurdu. Genç yıldız, bu maçla birlikte üst üste en az bir blok ürettiği 100. normal sezon karşılaşmasını oynadı. NBA ve blok istatistikleri açısından dikkat çeken seri, lig tarihine geçen savunma performansları arasında yer aldı.





Victor Wembanyama, Hawks karşısında 26 sayı ve 12 ribauntla “double-double” yaparken savunmada da 2 blok kaydetti. Spurs’un pota altındaki en önemli silahı olan Fransız oyuncu, en son 10 Ocak 2024’te Detroit Pistons’a karşı oynanan maçta blok üretememişti.





NBA’de daha önce Patrick Ewing, en az bir blok yaptığı 145 maçlık seri yakalamıştı. Dikembe Mutombo ise 116 maçlık blok serisiyle öne çıkan bir diğer efsane isim olarak kayıtlara geçmişti.





Blok rekoru Olajuwon’da





Blok istatistiklerinin 1973-1974 sezonundan itibaren resmi olarak tutulduğu NBA’de, tüm zamanların en fazla blok yapan oyuncusu 3 bin 830 blokla Hakeem Olajuwon oldu.









