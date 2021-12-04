West Ham'ın son kurbanı Chelsea oldu (ÖZET)

Sergen Yalçın: Hayatımda bu kadar uzun süreli düşüş yaşamadım

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Takımın kötü gidişatını durdurması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Yalçın, 'Giren oyuncuların mutlaka takıma katkı vermesi gerekiyor. Ama üzülerek şunu söylüyorum, bu sene maalesef oyuna soktuğumuz, sonradan soktuğumuz oyuncuların, maalesef takıma verdiği bir katkı yok.



'Bu kadar kötü gidişat nasıl bu kadar uzun sürer' diye söyleseler, herhalde biz inanmazdık. Ben yıllarca Anadolu'da da çalıştım hiç bu kadar uzun süreli düşüş yaşamadım.' ifadelerini kullandı.

