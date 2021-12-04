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West Ham'ın son kurbanı Chelsea oldu (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında oynanan derbi maçta West Ham, sahasında lider Chelsea'yi 3-2 mağlup etti. West Ham United-Chelsea maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Premier Lig maç özetleri: West Ham United-Chelsea maçının özetini izle
West Ham'lı futbolcuların gol sevinçleri

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında West Ham sahasında Chelsea'yi konuk etti. Derbiyi ev sahibi 3-2 kazandı.

Chelsea, Thiago Silva ve Mason Mount'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapadı. Ev sahibi ekibin tek golü Manuel Lanzini'nin penaltısından geldi. İkinci yarıda Jarrod Bowen ile beraberliği yakalayan West Ham, Arthur Masuaku'nun golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu mağlubiyetin ardından Chelsea 33 puanda kalırken, West Ham puanını 27'ye çıkardı.

Son kurban Chelsea oldu

David Moyes yönetimindeki West Ham, ligde bu sezon Chelsea, Liverpool ve Tottenham'ı mağlup ederken, Lig Kupası'nda da Manchester United ve Manchester City'yi eledi.

West Ham United-Chelsea maçının özetini izle

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