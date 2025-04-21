İngiltere Premier Lig'e yükselen iki takım belli oldu.

Championship'in 44. haftasında Leeds United, Stoke City'i 6-0 mağlup ederken; Burnley ise en yakın takipçisi Sheffield United'ı 2-1 yendi.

İki takım da, 3. sıradaki Sheffield United ile puan farkını da 8'e çıkardı ve 94 puanla Premier Lig'e yükselmeyi garantilediler.