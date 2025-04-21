Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Premier Lig'e yükselen iki takım belli oldu

Premier Lig'e yükselen iki takım belli oldu

23:1421/04/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Burnley ile Leeds United Premier Lig'de.
Burnley ile Leeds United Premier Lig'de.

İngiltere Championship'te Leeds United ile Burnley, ligin bitimine 2 hafta kala Premier League'e yükselmeyi başaran iki takım oldu.

İngiltere Premier Lig'e yükselen iki takım belli oldu.


Championship'in 44. haftasında Leeds United, Stoke City'i 6-0 mağlup ederken; Burnley ise en yakın takipçisi Sheffield United'ı 2-1 yendi.


İki takım da, 3. sıradaki Sheffield United ile puan farkını da 8'e çıkardı ve 94 puanla Premier Lig'e yükselmeyi garantilediler.


Burnley, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de mücadele ederken, Leeds United ise 2 yıl sonra dönüş yaptı.






#İngiltere Championship
#İngiltere Premier Lig
#Burnley
#Leeds United
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temettü getirisi yüksek hisseler Nisan 2025: Bu hafta temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu