Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında PSV'yi 7-1 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Timber, 21. dakikada Nwaneri, 31. dakikada Merino, 48. dakikada Trossard, 85. dakikada Calafiori ve 47 ile 73. dakikada Odegaard (2) attı. PSV-Arsenal maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Arsenal deplasmanda PSV'ye konuk oldu. Hollanda'da oynanan karşılaşmayı İngiliz ekibi 7-1 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Timber, 21. dakikada Nwaneri, 31. dakikada Merino, 48. dakikada Trossard, 85. dakikada Calafiori ve 47 ile 73. dakikada Odegaard (2) kaydetti. PSV'nin tek golünü 43. dakikada Lang (P) attı.
Maçın adamı Norveçli yıldız Martin Odegaard seçildi. Rövanş karşılaşması 12 Mart Çarşamba günü Emirates Stadyumu'nda saat 23.00'te oynanacak.