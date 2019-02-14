Quaresma kadroda

Süper Lig’de yarın saat 20.30’da Yeni Malatya Stadı’nda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.
Kadroda yer alan 21 kişilik liste şöyle;
- "Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Ricardo Quaresma, Shinji Kagawa, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz."
Beşiktaşımızın Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda E.Y. Malatyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu:
Karius
Utku
Gökhan G.
Caner
Adriano
Vida
Mirin
Roco
Medel
Atiba
Necip
Muhayer
Dorukhan
Ljajic
Quaresma
Kagawa
Lens
Larin
Mustafa
Güven
Burak#BeşiktaşAşkına pic.twitter.com/ZX1DHjICvw
Beşiktaşımızın Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda E.Y. Malatyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu:
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