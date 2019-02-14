SÜPER LİG

Quaresma kadroda

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, takımdaki geleceği merak konusu olan Ricardo Quaresma'yı Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna dahil etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
35 yaşındaki Quaresma bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 3 ol atarken 12 de asist kaydetti.

35 yaşındaki Quaresma bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 3 ol atarken 12 de asist kaydetti.

Fotoğraf: DHA

Süper Lig’de yarın saat 20.30’da Yeni Malatya Stadı’nda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.

Kadroda yer alan 21 kişilik liste şöyle;

  • "Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Ricardo Quaresma, Shinji Kagawa, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz."

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