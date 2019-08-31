Quaresma'dan dikkati çeken Fikret Orman açıklaması

Beşiktaş’tan Kasımpaşa’ya transfer olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, MKE Ankaragücü müsabakasının ikinci yarısında oyuna dahil olarak lacivert-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılışıyla ilgili dikkati çeken şu ifadeleri kullandı;
"Beşiktaş Başkanı hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok"
- "Beşiktaş başkanı beni istemediği için Beşiktaş'tan ayrıldım. Beşiktaş'ta çalışanlara ve orada bulunduğum süre boyunca beni destekleyen taraftarların hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık Kasımpaşalıyım. Kasımpaşa için mücadele etme zamanı. Dediğim gibi Beşiktaşlı taraftarlara, başkan hariç çünkü başkan artık benim için olmayan birisi, orada çalışan herkese bana gösterdikleri sevgi için çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş her zaman kalbimde olacak. Beşiktaş başkanı hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok. Umarım siz de daha fazla soru sormazsınız. Artık Kasımpaşa'dayım ve burada bulunduğum için çok mutluyum."
Yorum