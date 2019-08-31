Quaresma'dan dikkati çeken Fikret Orman açıklaması
SÜPER LİG

Quaresma'dan dikkati çeken Fikret Orman açıklaması

Kasımpaşa'nın yeni transferi Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılış süreciyle ilgili konuştu. Başkan Fikret Orman'ın kendisini istemediği için takımdan ayrıldığını ifade eden Portekizli futbolcu, "Başkan benim için artık olmayan birisi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Quaresma, 1 yılı satın alma opsiyonlu olmak üzere Kasımpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Quaresma, 1 yılı satın alma opsiyonlu olmak üzere Kasımpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fotoğraf: IHA

Beşiktaş’tan Kasımpaşa’ya transfer olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, MKE Ankaragücü müsabakasının ikinci yarısında oyuna dahil olarak lacivert-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılışıyla ilgili dikkati çeken şu ifadeleri kullandı;

"Beşiktaş Başkanı hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok"

  • "Beşiktaş başkanı beni istemediği için Beşiktaş'tan ayrıldım. Beşiktaş'ta çalışanlara ve orada bulunduğum süre boyunca beni destekleyen taraftarların hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi artık Kasımpaşalıyım. Kasımpaşa için mücadele etme zamanı. Dediğim gibi Beşiktaşlı taraftarlara, başkan hariç çünkü başkan artık benim için olmayan birisi, orada çalışan herkese bana gösterdikleri sevgi için çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş her zaman kalbimde olacak. Beşiktaş başkanı hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok. Umarım siz de daha fazla soru sormazsınız. Artık Kasımpaşa'dayım ve burada bulunduğum için çok mutluyum."

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.