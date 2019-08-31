Quaresma'dan dikkati çeken Fikret Orman açıklaması

Beşiktaş’tan Kasımpaşa’ya transfer olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, MKE Ankaragücü müsabakasının ikinci yarısında oyuna dahil olarak lacivert-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılışıyla ilgili dikkati çeken şu ifadeleri kullandı;

"Beşiktaş Başkanı hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok"