Spor Radamel Falcao Galatasaraydan ayrılıyor Yeni takımı belli oldu
SÜPER LİG TRANSFER

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor: Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ayrılık kararı aldı. Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeterli miktarda forma şansı bulamayan yıldız oyuncu, gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Kolombiyalı gazeteci Felipe Sierra'da, Falcao'nun hangi takıma transfer olacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Falcao'nun güncel bonservis değeri 3.5 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Falcao'nun güncel bonservis değeri 3.5 milyon euro.

Galatasaray'ın 2 Eylül 2019 yılında Monaco'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü oyuncu Ramadel Falco, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 1.5 yılın ardından ayrılık kararı aldı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen düzeyde forma giyemeyen Kolombiyalı oyuncu, haziran ayında takımdan ayrılmak için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

"Galatasaray'a maksimum katkı sağlamak istiyor"

Kolombiya televizyonu Win Sport TV'nin dış haberler muhabiri Felipe Sierra, Radyospor'a yaptığı açıklamada Falcao'nun takımdan ayrılacağını söyledi. 35 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar Galatasaray'a maksimum oranda katkı sağlamak istediğini söyleyen Sierra, Falcao'nun antrenmanlarda çok iyi hazırlandığını söyledi.

Falcao'nun kariyeri boyunca yaşadığı başarılar

"Falcao Amerika'ya transfer olacak"

Kolombiyalı yıldız oyuncunun, haziran ayı sonunda takımdan ayrılmak için gelen teklifleri değerlendirmeye başladığını söyleyen Felipe Sierra, "Çok ama çok büyük olasılıkla sezon sonunda, ayrılacak ve gideceği yer ABD olacak. Inter Miami onunla yeniden ilgilenmeye başladı. River Plate iddiaları var ama sadece dedikodu. Kolombiya'ya dönmeyeceğini biliyorum. Haziran'dan sonrası için olan teklifleri değerlendirmeye başladı. MLS'de oynayacak" ifadelerini kullandı.

  • 1.5 sezonda 31 maç oynadı
  • 2 Eylül 2019 yılında Galatasaray'a transfer olan Falcao, sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu, 1.5 sezon içerisinde toplamda 31 karşılaşmada forma şansı buldu. Falcao bu mücadelelerde 16 gol ve 3 asistle oynadı. Bu sezon sadece 9 karşılaşmada forma giyebilen yıldız oyuncu, takımına 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Abone Ol Google News
9 tane Ayasofya var

9 tane Ayasofya var

Bitlis'ten Edirne'ye Ayasofya Camiiler.
Günden güne eriyor

Günden güne eriyor

​Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup yaşıtları gibi oynamak istiyor.
Yeni Şafak ortaya çıkarmıştı: Elebaşı Gülen’in taktığı apoletleri söküldü

Güvensiz ise ​24 saat içinde erişime kapatılacak.

Topunuz gelin

Topunuz gelin

​Montajlı videoyla yapılan algı çöktü, Ünal sert tepki gösterdi.
İzmir'de<br>böylesi görülmedi

İzmir'de
böylesi görülmedi

​Hortum araçları 10 metre havaya kaldırdı.
Görüntüler<br>dehşete düşürdü

Görüntüler
dehşete düşürdü

Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı.
Bu kez de<br>Kastamonu sallandı

Bu kez de
Kastamonu sallandı

AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.
Koronavirüs matematiği

Koronavirüs matematiği

​Dünyadaki bütün koronavirüsler bir kola kutusuna sığıyor.
İzmir'de<br>hortum dehşeti

İzmir'de
hortum dehşeti

Araçlar devrildi çatılar uçtu 16 kişi yaralandı.
İSTOÇ'ta<br>korkutan yangın

İSTOÇ'ta
korkutan yangın

Kıs sürede çok sayıda iş yerine sıçradı.
Aşıda ikinci<br>doz başladı

Aşıda ikinci
doz başladı

​Sıra 65 yaş üzeri vatandaşlarda.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.