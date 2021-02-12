Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor: Yeni takımı belli oldu

Transfermarkt verilerine göre Falcao'nun güncel bonservis değeri 3.5 milyon euro.

Galatasaray'ın 2 Eylül 2019 yılında Monaco'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü oyuncu Ramadel Falco, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 1.5 yılın ardından ayrılık kararı aldı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen düzeyde forma giyemeyen Kolombiyalı oyuncu, haziran ayında takımdan ayrılmak için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

"Galatasaray'a maksimum katkı sağlamak istiyor"

Kolombiya televizyonu Win Sport TV'nin dış haberler muhabiri Felipe Sierra, Radyospor'a yaptığı açıklamada Falcao'nun takımdan ayrılacağını söyledi. 35 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar Galatasaray'a maksimum oranda katkı sağlamak istediğini söyleyen Sierra, Falcao'nun antrenmanlarda çok iyi hazırlandığını söyledi.

Falcao'nun kariyeri boyunca yaşadığı başarılar

"Falcao Amerika'ya transfer olacak"

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Kolombiyalı yıldız oyuncunun, haziran ayı sonunda takımdan ayrılmak için gelen teklifleri değerlendirmeye başladığını söyleyen Felipe Sierra, "Çok ama çok büyük olasılıkla sezon sonunda, ayrılacak ve gideceği yer ABD olacak. Inter Miami onunla yeniden ilgilenmeye başladı. River Plate iddiaları var ama sadece dedikodu. Kolombiya'ya dönmeyeceğini biliyorum. Haziran'dan sonrası için olan teklifleri değerlendirmeye başladı. MLS'de oynayacak" ifadelerini kullandı.

1.5 sezonda 31 maç oynadı

2 Eylül 2019 yılında Galatasaray'a transfer olan Falcao, sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu, 1.5 sezon içerisinde toplamda 31 karşılaşmada forma şansı buldu. Falcao bu mücadelelerde 16 gol ve 3 asistle oynadı. Bu sezon sadece 9 karşılaşmada forma giyebilen yıldız oyuncu, takımına 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Falcao, Monaco ve Galatasaray'ın doğum günü paylaşımlarına farklı cevaplar verdi, taraftarlar tepki gösterdi.



💬Monaco'ya: Teşekkür ederim dostlarım.

💬Galatasaray'a: Teşekkür ederim. pic.twitter.com/HiQwca6Waa — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 10, 2021