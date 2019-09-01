Radamel Falcao'ya İstanbul'da görkemli karşılama
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Radamel Falcao'ya İstanbul'da görkemli karşılama

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı taraftarlar Kolombiyalı yıldıza görkemli bir karşılama töreni düzenledi.

Haber Merkezi DHA
Falcao'ya görkemli bir karşılama töreni düzenlendi.

Falcao'ya görkemli bir karşılama töreni düzenlendi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, futbol A takım idari direktörü Şükrü Hanedar, menajer Ahmet Bulut ve ailesi ile birlikte Monako'dan kalkan özel uçakla saat 20.00'de İstanbul'a ulaşan Radamel Falcao'yu binlerce sarı kırmızılı taraftar karşıladı.

Falcao ve ailesi uçaktan indiği sırada, Kolombiyalı futbolcunun çocuklarına Galatasaray forması giydirilirken, Falcao ve ailesi sonrasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nin çıkışına yöneldi.

Terminalin çıkışında bekleyen binlerce Galatasaray taraftarının sevgi gösterisiyle karşılaşan Falcao, taraftarlara üçlü çektirdi ve 'Falcao' yazılı atkıyı tutarak selam verdi.

Galatasaraylı taraftarlar ise yaktıkları meşaleler ve söyledikleri marşlar ile yıldız futbolcuya 'Hoş geldin' dedi.

Radamel Falcao İstanbul'a geldi
DHA

Radamel Falcao İstanbul'a geldi

Monaco'dan kalkan özel uçakla saat 20.00'de İstanbul'a ulaşan Radamel Falcao'yu binlerce sarı kırmızılı taraftar karşıladı. Karşılama şölenini gören Falcao ve ailesi kısa süreli şok yaşadı. Terminalin çıkışında bekleyen binlerce Galatasaray taraftarının sevgi gösterisiyle karşılaşan Falcao, taraftarlara üçlü çektirdi.


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