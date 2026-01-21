Yeni Şafak
Rafa Silva Türkiye'den ayrıldı

10:0421/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Çalışmalara Rafa Silva da katıldı.
Beşiktaş'ta bir süredir maçlara çıkmayan Portekizli futbolcu Rafa Silva, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrılarak Portekiz'e gitti.

Beşiktaş'ta bir süredir devam eden Rafa Silva krizinde yeni bir gelişme yaşandı.

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Portekizli futbolcu, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrılarak ülkesine döndü. Oyuncunun Benfica'ya imza atacağı ifade edildi.

32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı toplam 65 maçta 23 gol atarken 16 da asist yaptı.


