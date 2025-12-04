Rafa Silva'da sıcak gelişme! Beşiktaş paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Rafa Silva (sağda) ile Gençlerbirliği oyuncusu Ayotomiwa Dele-Bashiru (solda) mücadele etti.