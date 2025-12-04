Yeni Şafak
Rafa Silva'da sıcak gelişme! Beşiktaş paylaştı

Rafa Silva'da sıcak gelişme! Beşiktaş paylaştı

4/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Rafa Silva (sağda) ile Gençlerbirliği oyuncusu Ayotomiwa Dele-Bashiru (solda) mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Rafa Silva (sağda) ile Gençlerbirliği oyuncusu Ayotomiwa Dele-Bashiru (solda) mücadele etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Kulüple kriz yaşayan ve bir süredir antrenmanlara katılmayan Portekizli futbolcu Rafa Silva da bu antrenmanda takımla birlikte yer aldı.


Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu kritik mücadelenin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik heyet yönetiminde, siyah-beyazlı takımın antrenmanı yoğun geçti.


Rafa Silva uzun süre sonra idmanda


Antrenmanın en dikkat çekici gelişmesi, bir süredir kulüple yaşadığı kriz nedeniyle idmanlara katılmayan Rafa Silva'nın durumu oldu. Sakatlığını gerekçe göstererek antrenmanlara çıkmayan Portekizli yıldız, bugün gerçekleştirilen çalışmada takımla birlikte yer aldı.


Rafa Silva'nın antrenmana katılması, oyuncunun Gaziantep FK maçı kadrosunda yer alıp almayacağı sorusunu gündeme getirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, oyuncunun performansını ve fiziksel durumunu değerlendirerek kararını vermesi bekleniyor.


