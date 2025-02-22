RAMS Park'ta eşitlik var

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı pazartesi günü yaşanacak. Bu karşılaşma sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan evi olan RAMS Park’taki 16. Fenerbahçe derbisi olacak. Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Aslantepe’de geride kalan 15 derbide Galatasaray, 5 kez galip ayrılan taraf oldu. 5 defa da Fenerbahçe kazanırken, 5 mücadele ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Aslan’ın 16 golüne, Kanarya 13 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maçı Fenerbahçe 1-0’lık skorla kazanmıştı.