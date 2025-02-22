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RAMS Park'ta eşitlik var

RAMS Park'ta eşitlik var

11:0322/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
IHA
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Geçen sezon RAMS Park'ta oynanan derbiyi Fenerbahçe kazanmıştı.
Geçen sezon RAMS Park'ta oynanan derbiyi Fenerbahçe kazanmıştı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5, sarı-lacivertliler de 5 kez sahadan galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı pazartesi günü yaşanacak. Bu karşılaşma sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan evi olan RAMS Park’taki 16. Fenerbahçe derbisi olacak. Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.


Aslantepe’de geride kalan 15 derbide Galatasaray, 5 kez galip ayrılan taraf oldu. 5 defa da Fenerbahçe kazanırken, 5 mücadele ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Aslan’ın 16 golüne, Kanarya 13 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maçı Fenerbahçe 1-0’lık skorla kazanmıştı.



RAMS Park’ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:

2010-2011 Süper Lig

18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2


2011-2012 Süper Lig

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1


2011-2012 Süper Lig Süper Final

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2


2012-2013 Süper Lig

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1


2013-2014 Süper Lig

06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0


2014-2015 Süper Lig

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1


2015-2016 Süper Lig

13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0


2016-2017 Süper Lig

23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1


2017-2018 Süper Lig

22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0


2018-2019 Süper Lig

02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2


2019-2020 Süper Lig

28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0


2020-2021 Süper Lig

27.09.2020 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0


2021-2022 Süper Lig

21.11.2021 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2022-2023 Süper Lig


04.06.2023 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0


2023-2024 sezonu

19.05.2024 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1





#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#RAMS Park

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